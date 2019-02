Regierung will System des Spitzensports erneuern: Sportler sind besorgt

© YONHAP News

Angesichts der jüngst ans Licht gekommenen Fälle von Gewalt und sexueller Gewalt in Sportkreisen verbreitet sich unter den Sportlern große Besorgnis.





Es wird darauf hingewiesen, dass die extreme Leistungsorientierung die Hauptursache der kritischen Zustände in den Sportkreisen sei und dass man bei dieser Gelegenheit das System des Spitzensports von Grund auf erneuern müsse.





Präsident Moon Jae-in sagte in Bezug auf die Berichte von Sportlerinnen, die Opfer von sexueller Gewalt waren, es müsse erneut betont werden, dass Unterdrückung und Gewalt auch unter dem Vorwand der Leistungssteigerung oder Gewinns von Medaillen, nicht gerechtfertigt werden können. Der Minister für Kultur, Sport und Fremdenverkehr Do Jong-hwan sagte, der Wert des Sports dürfe nicht mehr darin liegen, den Ruf des Landes zu fördern. Es solle der eigentliche Wert des Sports angestrebt werden, und zwar einen fairen Wettbewerb auszutragen, sein Bestes zu geben, den Gegner zu würdigen, das Ergebnis zu akzeptieren und eine gesunde Gesellschaft aufzubauen.





Die Regierung und der koreanische Sportverband führen die häufigen Fälle von Gewalt und sexueller Gewalt durch Trainer auf die hierarchische Beziehung zwischen Trainer und Sportlern zurück. Auch die über das gesamte Jahr über andauernden harten Trainingseinheiten, bei denen Trainer und Ahtleten im Sportlerdorf wohnen und von der Außenwelt abgeschottet, fast die gesamte Zeit nur mit Trainieren verbringen, sei ein Problem. Es wurden daher Maßnahmen bekannt gegeben, denen nach unter anderem das Zusammenwohnen zum Zwecke eines intensiven Trainings, abgeschafft werden soll.





Die Sportler sind jedoch besorgt, dass die jüngsten Maßnahmen nicht mit ihnen abgesprochen wurden. Im laufenden Jahr stehen zudem zahlreiche internationale Turniere im Terminkalender, bei denen es um die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio geht. Auf der anderen Seite kann die Sportwelt den Wunsch der Gesellschaft nach Veränderungen nicht einfach ignorieren.





Die größten Sorgen der Spitzensportler drehen sich darum, dass das Ergebnis bei internationalen Wettkämpfen schlechter ausfallen könnte, wenn das Training und Wohnen unter einem Dach nicht mehr praktiziert wird. Die Athleten sind an längere Trainingslager mit dem Nationalteam eher gewöhnt als an das Training in ihrem Verein. Das Argument ist, dass die plötzlich veränderte Atmosphäre sie aus dem Rhythmus bringen und man dann keine guten Ergebnisse erwarten könne.





Der koreanische Spitzensport konnte sich entwickeln und das heutige international wettbewerbsfähige Niveau erreichen, indem die Athleten in den Sportlerdörfern in Taeneung und Jincheon für längere Zeit untergebracht und gedrillt wurden. Das Sportlerdorf in Jincheon in der Provinz Nord-Chungcheong wurde 2017 eröffnet und ist mit dem modernsten Inventar ausgestattet. Die Einrichtung ist so gestaltet, dass sich die Sportler nur auf das Training zu konzentrieren brauchen.





Es gibt die Meinung, dass die Athleten benachteiligt würden, wenn der Aufenthalt im Sportlerdorf von kürzerer Dauer wäre oder abgeschafft würde. Ein Vertreter der Sportkreise sagte, es gebe viele Athleten, die mit dem einzigen Ziel, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen, hart trainieren. Diesen Athleten könne man nicht von heute auf morgen einfach verbieten, ihre Trainingsintensität zu verringern. Vielmehr solle man das Training mit gemeinsamen Wohnen schrittweise reduzieren und bei den jungen Sportlern, die noch zur Schule gehen, anfangen.





Es wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen gegen Gewalt und sexuelle Gewalt gründlicher ausgearbeitet werden müssten, damit der Status des koreanischen Sports auf der internationalen Bühnen nicht geschwächt wird. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist auch insofern wichtig, als sich Süd- und Nordkorea für die Sommerspiele 2032 gemeinsam bewerben wollen. In Japan, das vor Jahrzehnten den Schwerpunkt vom Spitzensport auf Breitensport verlagerte, wurde in Vorbereitung auf die Sommerspiele in Tokio das Training in einem Sportlerdorf wieder eingeführt.