Kim Joo-young: „Praktikum für Diebe“

Die Geschichte „Praktikum für Diebe“ wird erzählt aus der Perspektive des Sohnes der Familie, des 15-jährigen Lee Won-soo. Er geht nicht zur Schule und verfügt eigentlich über keine besonderen Fähigkeiten, aber er versteht es, sich irgendwie durchzuschlagen in diesen harten Verhältnissen. Won-soos Zuhause ist der Schrottplatz vor der Stadt, genauer gesagt, ein Kleinbus, der eigentlich längst hätte verschrottet werden sollen. Den Bus hat Won-soos Familie vom Schrottplatzverwalter Choi bekommen zum Dank dafür, dass der Vater ihn mit der Mutter hat schlafen lassen.









Der Stiefvater bekam leere Limonaden- oder Colaflaschen und bezahlte mit Reis-Toffees oder Geld dafür, aber oft war es so, dass er mich draußen an der Karre Wache stehen ließ, während er sich, wenn nicht abgeschlossen war, in den Hauseingang schlich, um dort alle Waschschüsseln und Blecheimer zu stehlen, die draußen am Wasserhahn stehengelassen worden waren.

Wenn er erwischt wurde, sagte er: „Ich komme, um den Wasserstand abzulesen” oder „Wo befindet sich bitte Ihr Sicherungskasten?“ Nicht selten gelang es ihm, sich so aus der brenzligen Lage zu befreien. Um das Risiko gering zu halten, vereinbarten wir bestimmte Zeichen, bevor er in ein Haus eindrang.

Ich stand neben der Karre und rief: „Wir kaufen Weinflaschen!“, wenn ein Mann vorbeikam, und: „Wir kaufen alte Waschschüsseln“, wenn eine Frau vorbeikam. Dann war der Stiefvater gewarnt und rannte sofort nach draußen. Es war eine verdammt riskante Sache.





의붓아버지는 물론, 사이다병이나 콜라병을 받고

엿이나 돈으로 바꿔주기도 하였지만,

그것보다는 걸핏하면 리어카 옆에 나를 세워둔 채,

대문이 열린 집이면 무턱대고 안으로 들어가는 것이었습니다.





그는 그 집 수돗가에 있는 대야나 양은 그릇들을

몽땅 훔쳐들고 밖으로 나오는 것입니다.

나는 밖에 세워둔 리어커를 붙잡고 섰다가

남자가 나타나면 “사이다병 삽니다아”,

여자가 나타나면 ‘헌 대야 삽니다아’하고 소리쳐주면

의붓아버지가 속 차리고 부리나케 밖으로 쫒아나오곤 하지요.

장사라도 더럽게 똥줄 빠지는 장사지요.









Literaturkritikerin Jeon So-yeon:

In der Geschichte „Praktikum für Diebe“ sehen wir die Welt aus Sicht eines fünfzehnjährigen Jungen. Viele Geschichten, die aus kindlicher Perspektive erzählt werden, benutzen die kindliche Unschuld als Filter, um die Welt zu interpretieren. Aber Lee Won-soo, der Junge in dieser Geschichte, ist alles andere als unschuldig. Von seinem Stiefvater hat er gelernt, wie man stiehlt und andere Leute erpresst, Fähigkeiten, die er für sich weiter perfektioniert hat. Später in der Geschichte sagt Won-soo, dass Erwachsene zwar körperlich groß sind, aber innerlich so schwach wie Wiesel, die sich sofort verstecken, wenn sie sich bedroht fühlen. Won-soo hat Zugang zur Erwachsenenwelt, er ist ein Halbstarker, der in dieser brutalen Welt zu schnell herangewachsen ist.





„Vater, was in aller Welt geht hier vor?”, fragte ich.

Er sagte, unser Haus werde verschrottet und in den Schmelzofen gebracht. Gerade wurden an einer Seite des Busses die Räder abgeschraubt und das Fahrzeug begann, sich ächzend zur Seite zu neigen.

Aber ich war nicht enttäuscht. Denn mein Vater war für mich ein Riese, ein Mann, der meine Mutter nicht einfach Choi, diesem miesen Schuft überlassen hatte, auch wenn er damit riskiert hatte, dass unsere Wohnung vernichtet würde. Ich war zutiefst bewegt und stolz, einen solchen Vater zu haben.

Ich nahm den Eisenhaken aus meiner Tasche und warf ihn fort, weit, weit, der anderen Seite des Himmels entgegen.

„Hey, du Arschloch! Komm schon! Komm her, verdammt noch mal!”, rief ich und rannte wie ein Jagdhund auf Choi zu, diesen erbärmlichen Wicht.

„Won-soo, willst du sterben?”, hörte ich meine Mutter verzweifelt rufen, nachdem es ihr nicht gelungen war, mich aufzuhalten. Sie war eben feige bis zuletzt.





이제 한 쪽 바퀴가 완전히 떨어져나가고,

차체가 뻐거덕 소리를 내며 기울기 시작하였습니다.

그러나 나는 실망하지 않았습니다.

우리 세 식구가 기거할 집이 헐리는 것을 감수하면서까지

어머니를 음흉한 최가 놈에게 넘여주지 않았던 아버지가

아무래도 거인으로 보였기 때문입니다.

나는 그런 아버지를 두었다는 사실에 감동하였고, 또한 자랑스러웠지요.

그 때 주머니에 쑤셔넣었던 쇠꼬챙이를 꺼내서

저 쪽 하늘 멀리 멀리로 던져버렸습니다.

“야 이 새캬, 이리 나오라구, 썅! ”

나는 이렇게 소리지르며 최가 놈을 향해

사냥개처럼 달려나갔습니다.









Kim Joo-young, geboren 1939, begann seine Laufbahn als Schriftsteller 1971 mit dem Roman „Ruhepause“. 2013 gewann er den Kim-Manjung-Literaturpreis. Seine Erzählung „Praktikum für Diebe” stammt aus dem Jahr 1975.