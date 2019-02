Lieder aus Nordkorea

An den traditionellen Feiertagen steigen bei den Koreanen, die während des Koreakrieges ihr Zuhause verlassen mussten, auch Gefühle der Trauer und Sehnsucht auf. Etwa 130.000 Koreaner meldeten sich zwischen 1988 und 2018 für eine Wiederzusammenführung mit ihren Familien aus dem Norden an. Heute liegt die Zahl der Anmeldungen nur noch bei 50.000. Den verbleibenden nordkoreanischen Flüchtlingen bleibt nicht mehr viel Zeit und vielen brennt die Frage auf der Seele, ob ihre Familien noch am Leben sind. Andere wiederum tragen die Hoffnung, noch einmal an den Ort ihrer Kindheit zurückzukehren, um sich an die glückliche Zeit mit ihren Familien zurückzuerinnern. Mit der kontinuierlichen Wiederannäherung zwischen den beiden Teilen Koreas hoffen sie nun auf Nachrichten über baldige Familienzusammenführungen.





Das Lied „Yeonpyeongdo Nanbongga“ 연평도 난봉가 stammt, wie der Name bereits verrät, von der Insel Yeonpyeongdo연평도. Die Insel gehört dem Landkreis Ongjin von Incheon an und liegt etwa 145 km vom Hafen Incheon entfernt. Mit einem schnellen Boot dauert es von Incheon zu der Insel etwa 2 Stunden. Viel näher an der südkoreanischen Insel ist da das nordkoreanische Dorf Bupo, das nur in 10 km Entfernung liegt. Aus diesem Grund wird wohl das „Yeonpyeongdo Nanbongga” auch zu den Volksliedern aus der nordwestlichen Region gezählt, zu der die nordkoreanischen Provinzen Hwanghae 황해도 und Pyeongan 평안도 gehören. Das Lied ist außerdem bekannt unter dem Titel „Nanani Taryeong” 나나니타령, da der Refrain mit den Worten „Nana, nana“ beginnt. Die Insel Yeonpyeongdo ist heute bekannt für seine blauen Krabben, doch vor einem Jahrhundert wurden dort hauptsächlich gelbe Umberfische gefangen. Schwärme schwommen zu Sommeranfang von den südlichen zu den westlichen Gewässern Koreas. Vor der Laichsaison war der Umberfisch groß, dick und voller Fett, was ihn zu einem schmackhaften Fisch machte. Vielleicht lag es an den reichen Fischgründen, die das „Nanbongga“ der Insel zu einem heiteren Klang und amüsanten Liedtext inspirierten.





Beim Lied „Ryonggang Kinari” 룡강기나리handelt es sich um ein langsames Arirang aus der Region Yonggang용강 in der nordkoreanischen Provinz Süd-Pyeongan 평안남도. Yonggang liegt im Südwesten von Pjöngjang an der Westküste und ist bekannt für seine Volkslieder. Namhafte Meistersänger von westlichen Volksliedern wie Kim Jong-jo김종조 und Choi Sun-gyeong최순경 stammten aus dieser Region. Das uns heute bekannte „Ryonggang Kinari“ ist eine Kombination aus langsamem Arirang und Volkslied. Der erste Teil weist ein langsames Tempo auf, während sich der zweite Teil durch einen schnelleren und fröhlicheren Rhythmus auszeichnet. Die heutige Version wird mit dem Instrument Jangsaenap 장새납 gespielt, eine Variante des traditionellen Holzblasinstruments Taepyeongso aus Nordkorea. „Saenap“ 새납ist eine weitere Bezeichnung für das Instrument Taepyeongso und „Jang-Saenap” bedeutet „langes Saenap”. Das Jangsaenap besitzt im Vergleich zum Taepyeongso einen weicheren Klang.





Von dem Volkslied „Yeonpyeongdo Nanbongga“ gibt es zahlreiche Versionen, darunter beispielsweise das „Jajin Nanbongga자진난봉가“ und das „Saseol Nanbongga사설난봉가“, die Unterschiede in Rhythmus und Liedtext aufweisen, während das „Sariwon사리원 Nanbongga”, „Gaeseong개성 Nanbongga“ und „Sukcheon숙천 Nanbongga“ nach ihrer Region differenziert werden. Sie alle werden auch als Liebeslieder bezeichnet, weil es im Refrain heißt: „Oh, meine Liebe“. Eine Version stammt von der Gruppe Akdan Gwangchil악단광칠, die 2015 gegründet wurde. Diese traditionelle Band gewann wegen ihres tiefen Verständnisses für koreanische Volkslieder aus den Westprovinzen und origineller Interpretationen viel Lob. Wie würden sie wohl an ihrem Enstehungsort aufgenommen werden? Möge bald der Tag kommen, an dem ihre Lieder auch in Nordkorea erklingen.





