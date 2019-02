Welche Lieder sind für Sie die sogenannten perfekten „Stau-Songs“?

© YONHAP News

Wer möchte wohl lange im Stau sitzen? Bestimmt niemand! Stecken Sie häufig am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit, oder am Abend auf dem Weg nach Hause im Stau? In den koreanischen Großstädten wie Seoul, oder Busan kann man sehr leicht in einen Stau geraten. Aber in Korea herrschen an den wichtigsten Feiertagen landesweit besonders lange Staus. Auch wegen den morgen beginnenden Mond-Neujahrsfeiertagen müssen sich Reisende wieder auf einiges gefasst machen!

Laut Schätzungen wird erwartet, dass diesmal insgesamt 48 Millionen Menschen unterwegs sein werden, die in die Heimat fahren wollen. Außerdem sollen die Fahrten durchschnittlich mindestens zwei Stunden länger dauern als normalerweise. Tja… niemand möchte im Stau sitzen, aber wenn es dann doch passiert, hat man wenigstens die Möglichkeit, einmal in Ruhe Musik zu hören. Welche Lieder hören Sie gerne, um die Langeweile im Stau zu vertreiben? Ich persönlich höre gerne den Song „Romanze auf der Autobahn“, der von einer Projektgruppe aus verschiedenen koreanischen Sängern wie Kim Jang-hoon, Kim Jong-kook, Park Hyo-shin und Yoon Do-hyeon gesungen wurde. Welche weiteren „Stau-Songs“ könnten Sie uns empfehlen? Sie können uns gerne jederzeit schreiben. Wir sind schon gespannt auf Ihre Vorschläge!