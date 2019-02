Die Projektgruppe Wanna One sagt ihren Fans „Adieu“!

© instagram.com/thisisdaniel_k

Der 27. Januar war der offizielle letzte Tag von Wanna One. Es stand zwar schon von Anfang an fest, dass die Gruppe nur befristet aktiv sein würde, aber trotzdem brachen ihre Fans in Tränen aus.

Die Projektgruppe Wanna One, die im Rahmen einer TV-Show gegründet worden war, veranstaltete am 27. Januar ihr letztes Konzert, um ihren Fans „Adieu“ zu sagen. Seit dem Debüt sorgten die elf Mitglieder weltweit für großes Aufsehen, und entzückten ihre vielen Fans mit ihren erfolgreichen Hits wie „Energetic“, „Frühlingswind“, „Beautiful“ usw. Aber jetzt wollen die Jungs ihre eigenen Wege gehen.

Zum Beispiel erstellte Kang Daniel, ein ehemaliges Mitglied der Gruppe, ein persönliches Instagram-Konto, und deutete ein Solo-Comeback im April an. Jedoch sind die vielen Fans weltweit sehr traurig und hoffen, dass die Gruppe eines Tages vielleicht doch wieder zusammen finden wird.