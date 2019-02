„Song Request“, ein Lied zum Trösten

Lee Sora, Epik High und BTS! Schon auf den ersten Blick scheinen die drei Musiker jeweils in einer ganz anderen Musikwelt zu leben. Trotzdem haben sich die Sängerin Lee Sora, der Rapper Tablo von Epik High und Suga von BTS zusammengesetzt und ein neues Lied hervorgebracht. „Song Request“ lautet der neue Song.

Sie debütierten jeweils in den 90er Jahren, Nullerjahren und im Jahr 2010. Nicht nur ihre Debütjahre sind unterschiedlich, sondern auch ihre jeweiligen Musikstile haben kaum etwas miteinander gemeinsam.

Jedoch verschwanden diese Vorurteile und Sorgen im Nu, als das Lied am 22. Januar veröffentlicht wurde, und auf Platz eins der weltweiten iTunes-Charts in 30 Ländern rangierte. Tablo schrieb den Song, während Suga für den Liedtext seines eigenen Parts verantwortlich war, und die Sängerin Lee Sora mit ihrer gefühlvollen Stimme zu überzeugen wusste.

Untermalt von der sanften und guten Melodie sollen Textzeilen wie ‚Hey DJ play me a song to make me smile’ den traurigen oder gestressten Musikhörern Trost schenken.