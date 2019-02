Sunmis Konzerttickets waren in nur fünf Sekunden ausverkauft

Die K-Pop Sängerin Sunmi will auf Welttournee gehen. Die Tournee beginnt am 24. Februar in Seoul. Alle Tickets für das Konzert in Seoul waren nur in fünf Sekunden ausverkauft. Im Anschluss an das Konzert in Seoul will sie weltweit acht Städte in Nordamerika und Asien besuchen.

Es wird für das ehemalige Mitglied von Wonder Girls die erste Welttournee sein. Im Jahr 2017 hatte sie sich auf Solopfade begeben. Alle ihre Singles wie „Gashina“, „Protagonist“ und „Siren“ wurden zu Hits und belegten gleich nach der Veröffentlichung gute Chartplatzierungen.

Sunmi ist besonders berühmt für ihre einzigartigen Choreographien. Daher sind die Fans weltweit schon jetzt begeistert und gespannt auf ihre Konzertauftritte. Sunmi selbst erläuterte in einem Interview, dass sie angesichts ihrer ersten Welttournee schon sehr aufgeregt sei. Sie freue sich darauf, ihre treuen Fans weltweit zu treffen.