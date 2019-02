2019, ein Jahr für die neuen K-Pop Idolgruppen der nächsten Generation

© JYP / Big Hit Entertainment

Das Jahr 2019 soll das Jahr der neuen K-Pop Idolgruppen der nächsten Generation werden. Denn die großen koreanischen Entertainmentfirmen wie JYP und Big Hit wollen noch im ersten Halbjahr dieses Jahres jeweils eine neue Idolgruppe ins Rennen schicken.

Big Hit Entertainment, die Agentur der weltberühmten K-Pop Band BTS, präsentierte am 11. Januar mit Fotos und einem Teaser-Video die Boygroup Tomorrow X Together, kurz TXT, die aus fünf Mitgliedern besteht. Die Einführungsfilme auf YouTube wurden schon 48 Millionen Mal gesehen. Dafür, dass die Gruppe noch gar nicht debütiert hat, ist das große Interesse erstaunlich.

Auch JYP Entertainment, eine Agentur, die für ihre weltweit erfolgreichen K-Pop Girlgruppen wie Wondergirls und Twice berühmt ist, kündigte am 21. Januar an, dass sie eine neue fünfköpfige Girlgroup mit dem Namen ITZY starten will. Die fünf Mitglieder, die nun kurz vor ihrem Debüt stehen, haben sich im Auswahlverfahren gegen starke Konkurrenz behauptet. Im Rahmen von verschiedenen Casting-Shows sollen besonders große Talente ausgewählt worden sein.