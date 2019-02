China: Weltweit größte Reisewelle zu Mondneujahr hat begonnen

© YONHAP News

Zu den in China besonders langen Ferien zum Mondneujahr, auf Chinesisch Chunjie, sind Milliarden Chinesen unterwegs.





Die größte Reisewelle der Welt hatte schon am 21. Januar begonnen. Behörden rechneten für den Zeitraum bis 1. März mit 2,99 Milliarden Reisenden per Auto, Bahn und Flugzeug. Dies sind 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 2,46 Milliarden mit dem eigenen Auto in die Heimatprovinzen fahren werden. 413 Millionen würden den Zug und 73 Millionen das Flugzeug nehmen. Gerechnet wurde mit 8,8 Prozent mehr Bahnfahrten.





Der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge wurden zu Jahresende zehn Bahnlinien zusätzlich in Betrieb genommen, um auf die Reisewelle während der Mondneujahrsferien vorbereitet zu sein. Die chinesische Hochgeschwindigkeitsbahn deckt eine Strecke von 29.000 Kilometern ab. Damit es an den Bahnhöfen nicht zu einem Chaos kommt, werden Gesichtserkennungssoftware und ein Einsteigen ohne Fahrkarte eingeführt. Es verkehren 532.000 Flugzeuge und damit zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Die zehn führenden Flughäfen des Landes sind 24 Stunden in Betrieb. An mehr als 7.400 Stellen wurden Ladestationen für Elektroautos installiert.





Während des Zeitraums der Mondneujahrsferien wird auch erwartet, dass viele Chinesen eine Reise ins Ausland unternehmen werden. Schätzungen der Behörden nach werden um die sieben Millionen Chinesen.