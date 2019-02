Über „Freunde“. Und: Die Vorteile des Älterwerdens

© KBS World Radio

Freund. Ein schönes Wort, nicht wahr? Eigentlich eines der schönsten Wörter, die es gibt. Ein Wort, das man gerne benutzt und gerne hört. Freund heißt auf Koreanisch Chingu. Und genauso wie im Deutschen gibt es „gute Freunde 좋은 친구“, „alte Freunde 오래된 친구“, „enge Freunde 친한 친구“, und wenn man sagen will, dass man zu jemandem nicht in einer Liebesbeziehung steht, sondern es „nur ein Freund“ ist, kann man das im Koreanischen auch genauso sagen „그냥 친구다“, „Wir sind nur Freunde.“ Bei einem so unkomplizierten und im wahrsten Sinne so freundlichen Wort kann man in Korea eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Oh doch ...