Cherry Bullets Debütsong kommt in die World Digital Song Sales Charts

Die Debütsingle einer neu gegründeten Gruppe, Cherry Bullet, hat den Einstieg in die Billboard World Digital Song Sales Charts geschafft.

Laut Billboard kam die Single „Let’s Play with Cherry Bullet” am 1. Februar in die Charts und der Debütsong “Q&A“ erfreue sich derzeit größter Beliebtheit.

Billboard erklärte, dass Cherry Bullet die achte K-Pop-Girlgroup sei, die ihre Debütsingle in die Billboard-Charts gebracht hätte. Außerdem wurde erwähnt, dass K-Pop international bekannter und beliebter geworden sei. Billboard analysierte, dass nur eine oder zwei Gruppen es geschafft haben, im Zeitraum 2012-2017 eine Single in die Charts zu bringen. Aber nun sind die Amerikaner auf K-Pop aufmerksamer geworden, so dass man öfters K-Pop-Songs in den Charts finden könne.

Das Lied „Q&A“ ist ein fröhliches und energiereiches Lied.