Sänger Eric Nam will im Juni eine Europa-Tour unternehmen

Der koreanische Solosänger Eric Nam will in diesem Jahr den europäischen Markt ins Visier nehmen. Nam gab auf seiner offiziellen SNS-Seite bekannt, dass nun die Orte und Termine für seine Europa-Konzerttournee festgesetzt seien. Der Vorverkauf der Tickets würde am 1. Februar beginnen.

Damit will Eric Nam seine Tour am 4. Juni in Lissabon beginnen. Danach geht es weiter nach Madrid, Mailand, Prag, Warschau, Berlin, Köln, Brüssel, Paris, Amsterdam und London. Insgesamt tritt er in elf Städten in zehn Ländern auf.

Für den Koreaner ist es der erste Europa-Besuch. Im Juni letzten Jahres hatte er bereits Nordamerika besucht. Er hat in diesem Jahr vor, sich auf dem internationalen Parkett zu behaupten.