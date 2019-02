Thailänder befürchten erneut Militärputsch vor Parlamentswahlen

© Thailand

Die nach acht Jahren erstmals wieder stattfindenden Parlamentswahlen in Thailand werden bereits im Vorfeld überschattet von dunklen Gerüchten.





Thailand wird seit dem Putsch im Mai 2014 vom Militär regiert. Die Generäle hatten mehrmals baldige Wahlen versprochen, den Termin aber immer wieder hinausgeschoben. Erst vor kurzem hatte die zuständige Wahlkommission in Bangkok den 24. März als Termin für die Parlamentswahl festgelegt.





Nach dem Streit der Königsfamilie um die Kandidatur von Prinzessin Ubolratana geht nun in sozialen Netzwerken das Gerücht um, dass die Militärs einen Staatsstreich planten. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge habe sich am Wochenende in der thailändischen Netzgemeinde ein Gerücht über einen bevorstehenden Militärputsch mit schneller Geschwindigkeit verbreitet. Angeblichen Zeugenaussagen nach seien im Norden Bangkoks mehrere Panzerwagen gesichtet worden. Vom Militär hieß es, die Panzerwagen seien lediglich zum Ort der jährlichen asiatisch-pazifischen Militärübungen „Cobra Gold“ gebracht worden.





Die Gerüchte wollen jedoch nicht so schnell versiegen. Unter thailändischen Twitter-Nutzern ist das Hashtag „Staatsstreich“ unter die zehn häufigsten Hashtags gekommen. Das Gerücht über einen erneuten Militärputsch bekam durch die Meldung Nahrung, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha eine Personaländerung bei den Kommandeuren vorgenommen habe.





Der Regierungschef griff persönlich ein, um die Gerüchte zu zerstreuen. Es handele sich um Falschmeldungen, so Chan-o-cha. Wenn daran etwas wahr wäre, hätte er es der Bevölkerung bereits mitgeteilt. Verteidigungsminister Pravit Wongsuwan bestätigte, das Militär halte fest zusammen. Die Regierung in Bangkok hat die Abteilung für die Unterdrückung von technischen Verbrechen (TCSD) mit Ermittlungen zu den Gerüchten beauftragt.





Auf die Verbreitung von Falschmeldungen, die Verwirrung und Ängste bei den Bürgern auslösen können, steht in Thailand eine Hafstrafe von bis zu fünf Jahren oder ein Bußgeld in Höhe von 10 Tausend Baht, etwa 2.800 Euro. In dem südostasiatischen Land fanden seit 1932, 19 mal Staatsstreiche statt.