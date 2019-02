Keine Schweine in Neujahrssendung: China demonstriert Rücksichtnahme auf muslimische Minderheit

© YONHAP News

In der von Chinas größtem Sender CCTV anlässlich des Jahrs des Schweins ausgestrahlten Mondneujahrs-Unterhaltungssendung Chun jie Wan Hui taucht merkwürdigerweise kein Schwein auf. Während der gesamen Laufzeit von vier Stunden und 40 Minuten erwähnen die Moderatoren das Wort „Schwein“ kein einziges Mal. In der Neujahrs-Galashow ist jedes Jahr das Tier, in dessen Zeichen das betreffende Jahr steht, die Hauptattraktion. Im chinesischen Internet steigt daher die Häufigkeit der Sucheingaben „das aus dem Chun Wan verschollene Schwein“ und „das vermisste Schwein im Jahr des Schweins“ drastisch an.





In Zusammenhang mit dem Wegbleiben des Schweins in der Sendung wird spekuliert, dass die Regierung in Peking die 20 Millionen Muslime in China berücksichtigt habe. Im ostasiatischen Kulturkreis ist das Schwein ein heiliges Wesen, im muslimischen Kulturkreis gelten hingegen Schweine als unrein. In den von Islamisten dicht besiedelten Gebieten in den chinesischen Provinzen Shaanxi und Gansu sagen die Bewohner „großes Fleisch“ wenn sie von Schweinefleisch sprechen. Die „Southchina Morning Post“ schrieb, das Jahr des Schweins sei für die in China lebenden Muslime ein besonders schwer zu ertragendes Jahr.





Beobachtern nach wolle die Führung in Peking angesichts der internationalen Kritik an Chinas Umgang mit den Uiguren, ihre Rücksichtnahme auf die muslimische Minderheit in der Autonomen Region Xinjian demonstrieren. Die Vereinten Nationen hatten letztes Jahr berichtet, dass China eine Million Uiguren seit 2017 ohne juristischen Prozess in Umerziehungslagern zwangsinterniere. China behauptet, dass es sich dabei um legale Berufsbildungszentren handele.