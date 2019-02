Der traditionelle Sänger Jang Sa-ik

Es gab in Korea einen Sänger, der mit 47 Jahren sein Debüt-Album herausgab. In diesem Alter denken viele über eine frühe Rente nach, statt über den Beginn einer neuen Karriere. Bis zu seiner Gesangskarriere war der Mann in diversen Jobs beschäftigt gewesen: So war er unter anderem bei einer kleinen Handelsfirma angestellt, hatte Obst verkauft und mit Möbelstücken gehandelt. Als letztes arbeitete er in der Autowerkstatt seines Schwagers. Dort traf er auf den Manager des Sängers Seo Taiji 서태지, der in Korea zur Kulturikone aufstieg. Dieser Manager suchte für Seo Taijis Lied „Hayeoga“ 하여가 eine Person, die das traditionelle Holzblasinstrument Taepyeongso spielen konnte. Als der Mann dem Manager mitteilte, er könne das Instrument spielen, wurde er zu den Konzerten eingeladen, um zwischendurch auf dem Taepyeongso zu spielen. Kurz darauf wurde der Mann aus der Autowerkstatt entlassen. Ohne eine Arbeit in Aussicht, erstellte der Mann eine Liste mit Dingen, die er tun konnte und tun wollte. Ganz unten in der Liste stand: Taepyeongso spielen. Da er dachte, dass ihm nur diese Sache blieb, flehte er eine Samulnori-Band an, ihn aufzunehmen, zum Dank wolle er auch ohne Bezahlung spielen. Und so wurde der Mann Taepyeongso-Spieler der bekannten Samulnori-Band von Lee Kwang-su이광수. Von da an ging es mit seiner Karriere aufwärts und er gewann sogar einen Preis auf dem namhaften Festival Jeonju Daesaseup 전주대사습. Doch sein wahres Talent wurde auf einer Nach-Konzert-Party entdeckt, auf der er koreanische Volkslieder zum Besten gab. Der Klavierspieler Lim Dong-chang hörte ihn singen und schlug ihm vor, zusammen Konzerte zu geben. Der Mann stieg daraufhin zu einem der anerkanntesten traditionellen koreanischen Sänger auf. Sein Name war Jang Sa-ik장사익. Er gilt heute als Legende der traditionellen koreanischen Musik.





Jang Sa-iks Lied „Markt auf dem Land“ ruft das Bild einer Gruppe älterer Frauen hervor, die auf einem Dorfmarkt ihr selbst angebautes Gemüse verkaufen. Der Verkauf ihrer Produkte steht aber nicht an erster Stelle. Vielmehr haben sie sich versammelt, um andere Leute zu treffen und mit ihren Freunden zu plaudern. Diese herzerwärmende Szene kann man oft auf den ländlichen Märkten sehen.





Nach seinem ersten Konzert sagte Jang Sa-ik, dass er zum ersten Mal in seinem Leben glücklich sei. Er sei dankbar für jede Person in seinem Leben, sogar für seinen Schwager, der ihn von seinem letzten Arbeitsplatz entlassen hatte. Sie alle hätten ihn zu diesem glücklichen Moment geführt. Nur mit ihrer Hilfe war es erst möglich gewesen, dass er seinen ganz eigenen Gesangsstil entwickeln konnte. Denn er trug die Lieder so vor, als sänge er über sein turbulentes Leben, in denen sich sein Publikum wiedererkannte. Mal sang er in einem wehmütigen Flüsterton, dann wieder mit einer wehklagenden Stimme, mit der er seine Hörer zu Tränen rührte. Sein Lied „Samsiki“ erzählt von dem damaligen hektischen Leben koreanischer Mütter.





Ein bekanntes Lied von Jang Sa-ik lautet „Heckenrosen“ und beginnt mit dem Satz: „Zu bedrückend ist der Duft der Heckenrosen.“ Jang hatte dieses Lied vor seiner Sängerkarriere geschrieben, als er eine der dunkelsten Phasen seines Lebens durchlebte. An einem Frühlingstag stieg ihm ein Duft in die Nase und als er diesem folgte, fand er sich vor einem Garten mit roten Rosen wieder. Doch es waren nicht die roten Rosen, von denen der Duft ausging. Nach weiterem Suchen entdeckte er schließlich in einer Ecke, halb versteckt unter den prunkvollen roten Blumen, weiße Heckenrosen. Die neben den prächtigen Rosen fast untergehenden Heckenrosen erinnerten den Sänger an sich selbst. Zu jener Zeit hätte noch niemand erahnen können, dass dieses von schlichten Heckenrosen inspirierte Lied später Jangs Erkennungslied werden sollte.





Viele haben das Gefühl, eine schwierige Zeit durchstehen zu müssen. Ob Kinder oder Erwachsene, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Doch wer weiß, vielleicht liegt auch in uns bereits der Samen für eine strahlende Zukunft, der wir Schritt für Schritt näher kommen, indem wir täglich unser Bestes geben.





