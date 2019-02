Paul Kim _ Jeder Tag, jeder Moment

Kann ich wohl ohne dich lachen? Schon die Gedanken daran lassen die Tränen fließen





In den schwierigen Zeiten hast du mich beschützt, jetzt werde ich dich beschützen





In deinen Armen ist es immer warm, es ist der einzige Ort, an dem ich mich von der Müdigkeit des Tages erholen kann





Ich bin zufrieden mit dir allein, auch wenn ich nicht viel sage, kann ich schon am Blick alles erkennen





Ich werde mit dir zusammen an jedem Tag und in jedem Moment sein, an dem eine Blume blüht und verwelkt













모두 alle, alles

모두 이리로 오세요 Kommen Sie alle hierher.

모두 제자리에 놓다 Alles an seinen Platz legen

모든 날 alle Tage

모든 순간 alle Momente





꽃이 피다 eine Blume blüht

꽃이 지다 eine Blume verwelkt