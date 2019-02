Seoul und Pjöngjang unternehmen ersten Schritt für gemeinsame Bewerbung um Austragung der Olympischen Spiele 2032

ⓒYONHAP News

Seoul und Pjöngjang unternehmen morgen den ersten offiziellen Schritt für eine gemeinsame Bewerbung um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032.





Der südkoreanische Sportminister Do Jong-hwan und sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Il-kuk treffen sich morgen in Lausanne mit dem Vorsitzenden des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach. Beide Staaten wollen dabei die gemeinsame Austragung der Spiele 2032 beantragen.





Die Olympia-Charta beinhaltet keine Zeile über eine gemeinsame Ausrichtung durch mehr als einen Staat oder eine Stadt. Das bedeutet aber auch, dass die Charta eine gemeinsame Austragung nicht verbietet. Daher sollte eine gemeinsame Ausrichtung durch beide Koreas rechtlich unproblematisch sein. Das IOC soll gegenüber dem Vorhaben ebenfalls nicht negativ eingestellt sein. Bis jetzt haben einige Länder Interesse an der Gastgeberschaft der Olympischen Sommerspiele 2032 geäußert, darunter Deutschland, Indien und Australien.





Die Staatschefs beider Koreas hatten beim Gipfel im September vereinbart, eine gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 anzustreben. Südkorea hat Seoul als Ko-Gastgeberstadt ausgewählt. Pjöngjang soll die nordkoreanische Gastgeberstadt werden.





Ein weiteres Gesprächsthema beim morgigen Treffen mit Bach ist die Bildung gesamtkoreanischer Mannschaften für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Beide Koreas waren bei den letzten Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang erstmals mit einer gemeinsamen Olympia-Mannschaft, nämlich im Damenhockey, vertreten. Bei den Spielen in Tokio wollen Süd- und Nordkorea in vier bis fünf Sportarten gemeinsame Mannschaften bilden. Im Gespräch sind gemeinsame Mannschaften im Basketball der Frauen, Kanu, Rudern, Tischtennis und Gewichtheben. Für ihre Qualifikation will das IOC kooperieren.