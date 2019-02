Die wirtschaftliche Bedeutung Vietnams

© YONHAP News

Die vietnamesische Hauptstadt Hanoi wird am 27. und 28. Februar Gastgeber des zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un sein. Vietnam gilt auch als mögliches Wirtschaftsmodell für Nordkorea. Daher wird der Entscheidung für Vietnam als Gastgeber große symbolische Bedeutung zugeschrieben. Zum Thema sagt der Experte Lim Eul-chul vom Institut für Fernoststudien an der Kyungnam-Universität:





Ich würde sagen, die Schlüsselwörter für das zweite Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA sind Frieden und Wohlstand. Sobald Nordkorea seine Nuklearambitionen aufgibt und der Frieden auf der geteilten koreanischen Halbinsel etabliert ist, wird dem Land die Möglichkeit des wirtschaftlichen Wohlstands eröffnet. Die USA setzen weiter darauf, diese Botschaft an Nordkorea zu vermitteln. Vietnam kann als symbolischer Ort gesehen werden, an dem der Wohlstand auf den Frieden folgte.





Durch die Auswahl Vietnams als Konferenzort wollen die USA den Nordkoreanern offenbar zeigen, was das kommunistische Land gewinnen kann, wenn es die Entwicklung von Atomwaffen aufgibt und stattdessen mit Südkorea und den USA zusammenarbeitet. Auch hat Vietnam eine andere Bedeutung für Nordkorea als Singapur, wo im vergangenen Juni das erste Gipfeltreffen mit den USA stattfand:





China und Vietnam sind Nordkoreas Blutsverbündete. Nordkorea schickte Soldaten und Verpflegung nach Vietnam während des Vietnam-Kriegs. Ähnlich wie im Fall Nordkoreas sah Vietnam die USA einst als bitteren Feind an. Doch nach der Verbesserung der bilateralen Beziehungen konnte Vietnam seine Wirtschaft dramatisch verbessern. In diesem Sinn könnte Vietnam eine Inspirationsquelle für Nordkorea sein.





Nordkorea und Vietnam haben 1950 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Vietnam könnte für Nordkorea ein realistischeres Modell abgeben als der wohlhabende Stadtstaat Singapur. Für die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams steht auch das Doi Moi-Programm:





Doi Moi bedeutet “Reform” oder “Innovation”. Unter diesem Wirtschaftsprogramm nahm Vietnam einige kapitalistische Elemente auf, indem es seinen Markt öffnete und aktiv Auslandskapital anlockte, während es auf politischer Ebene am sozialistischen System festhielt.





Nach dem Kollaps des kommunistischen Blocks in Osteuropa hatten Nordkorea und Vietnam mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen. Doch ihre Reaktion darauf fiel unterschiedlich aus. Vietnam brachte 1986 die Doi Moi-Reformpolitik auf den Weg. Das jährliche Wachstum lag bei mehr als sieben Prozent. Von einem der ärmsten Länder stieg es in drei Jahrzehnten auf Platz 47 der größten Volkswirtschaften auf. Nordkorea hielt an seiner Isolationspolitik fest. Selbst nach der Erfahrung mit der Hungersnot Mitte der 90er Jahre verfolgte es sein Atomwaffenprogramm. Um die Wirtschaft zu verbessern, versuchte es, bis zu einem gewissen Punkt dem Entwicklungsmodell Chinas zu folgen:





Als Vietnam 1986 das Doi Moi-Programm startete, bezog es sich in vielen Teilen auf das chinesische Modell. China begann seine Politik der Reformen und der Öffnung 1978, und die vietnamesische Regierung schaute sich das Experiment in China jahrelang an. Vietnam nutzte den Vorteil als Nachzügler, um sein eigenes Modell für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. In seiner Reformbemühung nahm es Prinzipien der Dezentralisierung, der Privatisierung und der Marktwirtschaft auf. Doch nutzte es aktiver als China die staatlichen Unternehmen. Anders als China, das ausländisches Kapital durch wirtschaftliche Sonderzonen anzog, die der Kern der Öffnungspolitik waren, verzichtete Vietnam anfangs auf diese Methode.





Nordkorea folgte China insofern, dass es selber versuchte, wirtschaftliche Sonderzonen zu etablieren. Doch die Initiative brachte, auch angesichts der internationalen Sanktionen gegen das Land, nicht den erhofften Erfolg:





Für Nordkorea ist es wichtig, dass die Sanktionen gelockert werden. Doch ist es zunächst wichtiger, von Washington Sicherheitsgarantien für sein Regime zu erhalten. Falls die USA ein formales Ende des Korea-Kriegs erklären, ein Verbindungsbüro in Pjöngjang eröffnen oder amerikanischen Unternehmen erlauben, in Nordkorea zu investieren, könnte alles dies die Sicherheit des kommunistischen Regimes absichern.





Mit Spannung wird verfolgt, ob Nordkorea den Verheißungen der USA folgt und das wirtschaftliche Modell Vietnams nachahmt.