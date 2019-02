Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News / Getty Images Bank

Das Interesse der Netzbürger weckte in den letzten Tagen die Nachricht, dass die Schülerzahl in Seoul in vier Jahren stark auf unter 900.000 schrumpfen wird. Im vergangenen Jahr fiel die Zahl erstmals unter die Marke von einer Million und zeigt weiter einen starken Rückgang. Demnach wird in Seoul die Zahl der Schulen stark steigen, die in eine andere Schule integriert oder gar geschlossen werden sowie umziehen. Nach Informationen des Seouler Erziehungsamtes fällt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Seoul einen Kindergarten oder eine Schule besuchen, von 952.000 in diesem Jahr im Jahr 2023 auf 889.600. Dies entspricht einem Rückgang von 7% in vier Jahren. Die Schülerzahl in Seoul erreichte 1989 mit 2,3 Millionen ihren Höhepunkt. Verglichen damit wird sie im Jahr 2023 kaum 40% davon betragen. Zwischen 2019 und 2023 gibt es einzig im Jahr 2021 in den Mittelschulen eine Steigerung der Schülerzahl. Dies hat damit zu tun, dass Kinder, die im Jahr 2007, dem Jahr des goldenen Schweins, zur Welt kamen, im Jahr 2020 auf die Mittelschule gehen. 2007 war die Geburtenzahl gestiegen, weil das Jahr des goldenen Schweins den in dem Jahr zur Welt gekommenen Kindern im Leben Glück und Reichtum bringen soll. Den stärksten Rückgang zeigt vor allem die Zahl der Oberschüler. In diesem Jahr liegt die Zahl der Oberschüler in Seoul bei 237.400, geht aber im Jahr 2023 um 12% auf 208.500 zurück. Damit wird die Zahl der Schüler in einer Oberschulklasse von gegenwärtig 25 im Jahresdurchschnitt um 2,3% und damit 2023 auf 22,8 schrumpfen. Ein Netzbürger weist darauf hin, dass im vergangenen und vorvergangenen Jahr die Geburtenzahl jeweils bei etwa 360.000 lag, so dass künftig mit einem noch stärkeren Rückgang der Schülerzahl zu rechnen ist. Viele Netzbürger fragen sich, wen man dafür verantwortlich machen könnte, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man nicht ohne weiteres Kinder zur Welt bringen und aufziehen kann.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass aufgrund der Beschäftigungsnot und der Rezession Beamter der Wunschberuf für das eigene Kind Nr.1 ist. Ein Jobportal hat bei 625 Angestellten eine Untersuchung für bevorzugte Wunschberufe für ihr Kind durchgeführt. Danach lag der Beruf Beamter auf Rang 1. 31,4% antworteten, dass sie möchten, dass ihr Kind in der Zukunft Beamter wird. Auch im vergangenen Jahr belegte dieser Beruf den ersten Platz. Danach folgten von Platz 2 bis Platz 4 mit 21,6% medizinische Berufe wie Arzt, Krankenschwester und Apotheker, mit 17,8% juristische Berufe wie Staatsanwalt, Richter und Rechtsanwalt, mit 15% Angestellte bzw. Professor oder Lehrer. Auf die Frage, ob man möchte, dass das eigene Kind künftig den gleichen Beruf ausübt, antworteten 61,9% mit Nein. Als Grund wurde vor allem genannt, dass das Einkommen nicht ausreichend hoch sei. Diese Antwort gaben 46,3%, wobei mehrere Antworten angekreuzt werden konnten. 34,6% möchten nicht, dass ihr Kind in der Zukunft den gleichen Beruf wie die Eltern ausübt, weil der Beruf viel Stress verursacht. 33,6% nannten als Grund, dass der Beruf kaum Zukunft habe. Von 26,1% wurde als Grund genannt, dass der Beruf zu anstrengend ist. Im Kontrast dazu denken 66,7% der Beamten, dass sie es gut finden, dass ihr Kind in der Zukunft ebenfalls Beamter wird. Bei den im IT- und Internet-Bereich Beschäftigten lag der Anteil der Personen, die sich für ihr Kind den selben Beruf wünschen, bei 46,2%. Dieser Anteil betrug bei den im Bereich Design Beschäftigten 45,7%. Die südkoreanischen Angestellten möchten, dass ihr Kind künftig lieber einen Beruf ergreift, der stabil ist, und den man lange ausüben kann. Der betreffende Anteil lag bei 54,1%. 45,9% hoffen, dass ihr Kind künftig einen Beruf ausübt, der viele Karrierechancen bietet. Trotzdem wollen sie, dass ihr Kind bei der Berufswahl in der Zukunft vor allem seine persönliche Neigung und sein persönliches Interesse berücksichtigt. Dazu, dass der begehrteste Wunschberuf der Eltern für ihr Kind Beamter ist, meint ein Netzbürger, dass eine Gesellschaft, in der man ohne Abenteuerlust lebt und lediglich nach Stabilität strebt, keinen Fortschritt machen könne. Ein anderer schrieb, dass die persönliche Eignung und das eigene Interesse wichtiger sei als realistische Bedingungen wie das Einkommen, wenn man lange mit großer Zufriedenheit arbeiten will.





Viele Netzbürger fanden auch die Nachricht interessant, dass die südkoreanischen Schüler nun Nordkorea mehr als einen Partner sehen und nicht als Feind. Das Erziehungsministerium und das Vereinigungsministerium haben vom 22. Oktober bis 10. Dezember bei 82.947 Schülern von 597 Grund-, Mittel- und Oberschulen im ganzen Land eine Untersuchung über die aktuelle Lage der sogenannten Wiedervereinigungserziehung durchgeführt. Beide Ministerien erklärten, dass das negative Image Nordkoreas im Vergleich zur gleichen Untersuchung vor einem Jahr schwächer ausgeprägt sei. Im Jahr 2017 antworteten 41% der befragten Schüler, dass die Südkoreaner Nordkorea für einen Feind halten müssen. Dieser Anteil ist aber im vergangenen Jahr auf 5,2% stark geschrumpft. Stattdessen kreuzten 28,2% die Antwort an, dass Nordkorea für Südkorea jemand sei, vor dem man auf der Hut sein muss. Der Anteil der Schüler, die der Meinung sind, dass Nordkorea für Südkorea ein Partner sei, mit dem Südkorea kooperieren muss, ist von 41,3% auf 50,9% gestiegen. Auch der Anteil der Antwort, dass Nordkorea jemand sei, dem Südkorea Hilfe leisten soll, ist von 10,8 auf 12,1% gestiegen. Der Anteil der Schüler, die antworteten, dass die Wiedervereinigung Koreas notwendig ist, lag im vergangenen Jahr wie im Vorjahr bei über 60%. Auf die Frage, wann die Wiedervereinigung möglich sein werde, sofern beide Koreas überhaupt wiedervereinigt werden, war im Jahr 2017 der Anteil der Antwort ´nach 21 Jahren´ mit 31,2% am höchsten. Im Jahr 2018 zeigte die Antwort ´innerhalb von 6 bis 10 Jahren´ mit 31,3% den höchsten Anteil.