Die neue JYP-Girlgroup ITZY gibt ihr Debüt

Eine neue Girlgroup von JYP Entertainment hat ihr offizielles Debüt gegeben.





Die aus fünf Mitgliedern bestehende Gruppe mit dem Namen ITZY hat am 12. Februar ihre Debüt-Single „IT’z Different“ herausgegeben.





Die Gruppe wurde als Schwestergruppe von TWICE bezeichnet und strebt nach dem Erfolg der Gruppen desselben Labels wie TWICE, missA und Wonder Girls an.