Drei von vier Frauen fordern Reform strafrechtlicher Bestimmungen zur Abtreibung

Die Regierung hat die Ergebnisse einer Untersuchung zur Situation der Abtreibungen bekannt gegeben. Dies entfachte erneut einen Streit über die gesetzlichen Bestimmungen zur Bestrafung von Abtreibungen.





Laut den Untersuchungsergebnissen wurden 2017 rund 50.000 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Die Zahl schrumpfte deutlich von etwa 170.000 Fällen im Jahr 2011. Die Medizinbranche behauptet jedoch, dass die Dunkelziffer viel höher liege. Eine Abtreibung sei Gegenstand einer strafrechtlichen Bestrafung, niemand würde bei einer Umfrage dazu offen antworten, hieß es. Der Gynäkologenverband hatte vor einigen Jahren geschätzt, dass rund 3.000 Schwangerschaftsabbrüche am Tag vorgenommen würden. Das entspricht mehr als einer Million im Jahr. In der Medizinbranche wird davon ausgegangen, dass letztes Jahr mindestens 500.000 Abtreibungen vorgenommen wurden.





Mediziner und Frauengruppen betonen, die Zahl der Abtreibungen im Jahr sei nicht wichtig. Dringend ist, unvernünftige gesetzliche Bestimmungen zur Bestrafung von Abtreibungen entsprechend der Realität zu ändern. Laut dem aktuellen Gesetz zur Gesundheit von Müttern und Kindern wird lediglich in fünf Fällen ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Das sind eine genetische psychische Störung der Schwangeren oder des Partners, eine Infektionskrankheit, eine Schwangerschaft als Folge von Inzest, eine Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung und eine eventuelle Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren im Falle der Fortsetzung der Schwangerschaft.





Es ist auch umstritten, dass im Falle einer Abtreibung lediglich Frauen und Ärzten gemäß dem aktuellen Strafrecht eine Bestrafung droht. Es sind auch Stimmen zu hören, nach denen die Regelungen über Umstände, in denen Abtreibungen zugelassen werden, zu abstrakt seien. In westlichen Industrienationen wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland gibt es ebenfalls Bestimmungen zur Bestrafung von Abtreibungen. Dort sind jedoch Fälle, in denen ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt wird, unter Berücksichtigung der Realität detailliert festgelegt.





Das Verfassungsgericht soll bald ein Urteil darüber fällen, ob die Bestrafung von Abtreibungen verfassungswidrig sei. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob und welche Einflüsse die Umfrageergebnisse auf die Entscheidung ausüben werden.