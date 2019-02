US-Handelsministerium: Autoimporte bedrohen nationale Sicherheit

© YONHAP News

Das US-Handelsministerium ist laut einem Medienbericht zu dem Schluss gekommen, dass die Automobilimporte die nationale Sicherheit der USA bedrohen. Damit wurde quasi eine rechtliche Grundlage für den Plan geschaffen, gegen importierte Autos und Zulieferteile der Autoindustrie hohe Zölle zu verhängen.





Sollten die USA tatsächlich hohe Zölle für importierte Autos und Autoteile beschließen, würde dies einen großen Einfluss ausüben. Eine solche Entscheidung würde Autobauer in der Europäischen Union, Japan und Südkorea, für die die USA ein wichtiger Absatzmarkt sind, schwer treffen. Es ist noch ungewiss, wie hoch die Zölle für die einzelnen Produkte sein werden. Beobachter gehen davon aus, das US-Präsident Donald Trump dies unter Berücksichtigung der Gespräche mit den Handelspartnern entscheiden wird.





Einige Beobachter erwarten, dass die USA lediglich gegen Fahrzeuge aus der EU hohe Einfuhrzölle verhängen werden. Autoteile oder Fahrzeuge aus anderen Regionen würden davon ausgeschlossen, heißt es.





Der südkoreanische Handelsminister Kim Hyun-chong äußerte vorsichtig die Erwartung, dass Südkorea von eventuellen hohen US-Zöllen für Importautos ausgenommen werden könnte. Die Reaktion von US-Regierungsbeamten und Kongressmitgliedern, die er jüngst getroffen habe, sei nicht negativ gewesen, sagte Kim am Mittwoch Reportern. Kim besuchte vom 29. Januar bis 6. Februar die USA und bat einflussreiche Regierungs- und Kongressmitglieder um eine Kooperation und Unterstützung für Südkorea in der Angelegenheit.





Laut einem Bericht des Instituts für Internationalen Handel des Koreanischen Handelsverbandes würden südkoreanische Autos von eventuellen Autozöllen der USA am härtesten betroffen sein. Im Falle eines 25-prozentigen Zollsatzes würden Südkoreas Autoexporte in die USA um 22,7 Prozent schrumpfen. Japans Autoexporte würden um 21,5 Prozent zurückgehen, die Chinas um 21,3 Prozent. Den deutschen Autoexporteuren wurde für diesen Fall ein Rückgang von 21 Prozent prognostiziert.





Sollte sich der 25-prozentige Zoll gänzlich in den Absatzpreisen niederschlagen, werden die Verbraucherpreise südkoreanischer Autos um 23,9 Prozent steigen, um damit verglichen mit der Konkurrenz am stärksten. Die Ausfuhren südkoreanischer Autos und Autoteile machten letztes Jahr mit 24 Milliarden Dollar ein Drittel des gesamten Exportvolumens des Landes in die USA aus. Das heißt, dass die gesamte Wirtschaft hart davon getroffen würde, wenn südkoreanische Autos nicht von hohen US-Autozöllen ausgenommen würden.