Für Menschenrechte in Nordkorea

“Saram” bedeutet auf Koreanisch Mensch. “Saram” ist jedoch auch der Name einer Stiftung in Deutschland, die sich für die Menschenrechtssituation in Nordkorea einsetzt.

Der Berliner Nicolai Sprekels hat “Saram” mit gegründet. Seither reist er regelmäßig auch nach Südkorea, um sich hier mit NGOs und nordkoreanischen Flüchtlingen auszutauschen. Im Treffen zweier Welten hat Herr Sprekels unter anderem erzählt, wie sich sein Interesse zu Korea über entwickelt hat. Bleiben Sie dran!