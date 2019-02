Hyundai Heavy Industries soll Daewoo-Werften übernehmen

ⓒYONHAP News

Der weltweit größte Schiffbauer Hyundai Heavy Industries ist als Kandidat für die Übernahme des Konkurrenten Daewoo Shipbuilding & Engineering festgelegt worden.





Mit der Übernahme wachsen die beiden größten Werften zu einem neuen Marktgiganten zusammen. Der Plan des größten Anteilinhabers Korea Development Bank (KDB) ist es, ihre Anteile an Daewoo Shipbuilding in eine neu zu bildende Schiffbau-Holding mit Hyundai einzubringen, in der beide Werften zusammengelegt würden. Die Gewerkschaften beider Schiffbauer befürchten jedoch eine Umstrukturierung und protestieren heftig gegen die Fusion.





Die südkoreanische Schiffbaubranche ist seit mehreren Jahren infolge von rückläufigen Auftragszahlen von einer schweren Krise gebeutelt. Die Werften durchlebten einen starken Strukturwandel und suchen fieberhaft nach Wegen für ihr Überleben. Die Schiffbausparte der Daewoo-Untenehmensgruppe ging nach deren Auflösung an die damals staatliche KDB. 2015 verzeichnete die Werft Verluste in Höhe von mehreren Billionen Won. Das Unternehmen wurde in den darauf folgenden Jahren mehrmals durch Finanzspritzen vor der Insolvenz gerettet.





Einem Bericht des britischen Analysehauses Clarkson Research zufolge beträgt das Volumen des restlichen Auftragsbestands der beiden Werften Daewoo und Hyundai zusammen nach Stand von Ende des letzten Jahres 16 Millionen 989.000 gewichtete Bruttoraumzahlen (CGT, Compensated Gross Ton). Dies sind 21,2 Prozent des gesamten Volumens der weltweiten Aufragseingänge.





Mit der Übernahme können doppelte Investitionen vermieden, Forschung und Entwicklung integriert und ein effektives Management betrieben werden. Zudem profitierten die beiden Werften vom technologischen Know-how des Partners.