Nordkoreanische Delegation besucht Industrieanlagen außerhalb Hanois

Die Aktivitäten einer nordkoreanischen Delagation in Vietnam zur Vorbereitung des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels ziehen zurzeit Aufmerksamkeit auf sich. Denn sie können Aufschluss darüber geben, welche Orte der Machthaber Kim Jong-un in Vietnam besuchen wird.





Hervorstechend ist, dass Kim eine Smartphone-Fabrik von Samsung Electronics besuchen könnte. Die von Kim Chang-son, einem Abteilungsleiter der Kommission für Staatsangelegenheiten, geführte Delegation verließ am Sonntag Hanoi und reiste in die nördlich gelegene Provinz Bac Ninh. Wie verlautete, habe sie die Umgebung der dortigen Fabrik von Samsung mit dem Fahrzeug inspiziert und eine Bewegungsroute überprüft. Samsung Electronics ist das größte ausländische Unternehmen, das in Vietnam Direktinvestitionen tätigt. Der Konzern besitzt zwei Fabriken in Vietnam: Eine Fabrik in Bac Ninh wurde 2008 fertig gestellt, eine andere in der Provinz Thai Nguyen wurde 2013 gebaut. Samsung produziert etwa die Hälfte seiner Smartphones in den beiden Fabriken und sorgt damit für ungefähr 20 Prozent der Ausfuhren Vietnams.





Falls Kim Jong-un tatsächlich Samsungs Produktionsanlage besucht, wäre dies sehr außergewöhnlich und von großer Bedeutung. Der Besuch eines Unternehmens mit Auslandskapital käme einer Ankündigung gleich, dass Nordkorea eine Wirtschaftsentwicklung durch die Reform und Öffnung anstreben will. Samsung Electronics ist ein repräsentatives südkoreanisches Unternehmen. Deshalb kann ein Besuch Kims in der Samsung-Fabrik so verstanden werden, dass Nordkorea auf seinem Weg zur wirtschaftlichen Entwicklung einen Beitrag südkoreanischer Unternehmen erwartet. Dies demonstriert wiederum den Willen für einen Ausbau der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation.





Bemerkenswert ist auch, dass die nordkoreanische Delegation die Provinz Lang Son, ein Grenzgebiet zu China nördlich von Hanoi, besichtigte. Das lässt vermuten, dass Kim Jong-un mit dem Zug nach Vietnam reisen könnte. Sollte Kim mit einem Sonderzug reisen, müsste er durch China fahren. In diesem Fall wäre es der kürzeste Weg, am Bahnhof in Lang Son in ein Fahrzeug umzusteigen, um nach Hanoi weiter zu fahren.





Es gilt außerdem als sehr wahrscheinlich, dass Kim Jong-un den berühmten Urlaubsort Ha Long Bay besuchen wird. Sein Großvater Kim Il-sung hatte den Ort aufgesucht, als er 1964 zu einem Besuch in Vietnam gewesen war.