Ausstellung des englischen Künstlerpaars Gilbert&George

© Gilbert & George

Die Kunstgalerie Lehmann Maupin rerpräsentiert seit ihrer Gründung 1996 Künstler aus den verschiedensten Ländern, aus Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika. Die der Galerie angehörenden Künstler beschäftigen sich mit Kernfragen, die heutige globale Kultur betreffend und sie entwickeln eine gänzlich neue künstlerische Sprache. Die New Yorker Galerie ist seit 2017 auch in Seoul vertreten. Lehmann Maupin Seoul gibt bis Mitte März eine Ausstellung mit Werken des britischen Künstlerpaares Gilbert&George. Das Duo inszeniert in ihren Kunstwerken sich, ihr Leben, ihre Gedanken und Gefühle. Die Ausstellung stellt fünf Werke ihrer Serie „The Beard Pictures“ vor.