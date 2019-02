Snowboarder Lee Sang-ho erreicht Podestplatz bei Weltcup in Pyeongchang

© YONHAP NewsDer südkoreanische Snowboarder Lee Sang-ho hat seinen insgesamt zweiten Podestplatz bei einem Weltcup erreicht. Am gestrigen Sonntag belegte der Sportler beim FIS Snowboard-Weltcup in Pyeongchang auf der nach ihm benannten Bahn den dritten Platz im Parallel-Riesenslalom. Auf dieser Bahn hatte Lee bei den Winterspielen im letzten Jahr als erster Südkoreaner im Snowboard eine olympische Medaille gewonnen.





In der aktuellen Saison hatte Lee Sang-ho mit einem anfänglichen Formtief zu kämpfen, nachdem er sein Snowboard gewechselt hatte. Mit dem dritten Weltcup-Platz in Pyeongchang meldete er sich wieder zurück. Es ist insgesamt sein zweiter Podestplatz bei einem Weltcup-Wettbewerb. Zuletzt hatte er vor zwei Jahren in der Türkei den zweiten Platz belegt.





Lee sagte im Anschluss an das Rennen, er habe versucht, sich nicht unter Druck zu setzen, habe aber trotzdem unter Druck gestanden. Jetzt könne er erleichtert aufatmen. Nachdem er die Vorrunde als Bester überstanden hatte, habe er ein gutes Gefühl gehabt, aber leider im Viertelfinale einen Fehler gemacht. Sein Trainer Lee Sang-heon sagte, dass nicht nur der Athlet selbst, sondern auch der Trainerstab den Druck gespürt habe, an die guten Leistungen bei den Winterspielen anknüpfen zu müssen. Anlässlich des Weltcup-Medaillengewinns werde Lee Sang einen weiteren Sprung nach vorne machen.





Die zweifache Olympiasiegerin Ester Ledecka hat im Snowboard-Riesenslalom der Frauen bei den Weltcups in Pyeongchang am Samstag und Sonntag den ersten und zweiten Platz belegt.





Die Tschechin hatte letztes Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zweifach Gold im Parallel-Riesenslalom als Sowboarderin und im Super-G als Skirennfahrerin gewonnen und war mit ihrer sensationellen Vorstellung eines der prägenden Gesichter der Spiele in Südkorea gewesen. Nach den beiden Weltcups sagte die Ski-Snowboarderin, dass die Strecke weniger steil gewesen sei als bei der Winterolympiade. Die Schneequalität sei sehr gut gewesen und die Atmosphäre der Stadt lebhafter als zuvor.