Skeletonpilot Yun Sung-bin belegt Platz drei bei Weltcup in Lake Placid

© YONHAP News

Skeletonpilot Yun Sung-bin hat beim siebten Weltcup in Lake Placid den dritten Platz belegt. In beiden Durchgängen erreichte er eine Gesamtzeit von 1:47,44 Minuten. Sieger des Wettbewerbs wurde Alexander Tretjakow aus Russland gefolgt von dem Letten Martins Dukurs.





Im ersten Durchgang erzielte Yun Sung-bin die drittbeste Zeit von 53,71 Sekunden. Im zweiten Durchgang konnte sich der Olympiasieger von Pyeongchang mit einem Vorsprung vor Dukurs von 0,02 Sekunden auf den zweiten Platz schieben. Beide Zeiten zusammen bescherten ihm Platz drei.





In allen sechs Weltcup-Wettbewerben, die in der aktuellen Saison stattfanden konnte sich Yun einen Podestplatz sichern. Beim sechsten Weltcup in St. Moritz ging der Koreaner als Sieger hervor und erklomm erneut die Weltranglistenspitze. Nach dem Wettbewerb in Lake Placid rutschte er eine Stufe tiefer auf Platz zwei hinter Alexander Tretjakow.





Die südkoreanischen Bobpiloten Won Yun-jong, Kim Jin-su, Lee Kyung-mi und Oh Je-han kamen im Viererbob auf den sechsten Platz. In beiden Durchgängen erzielten sie eine Gesamtzeit von 1:50,00 Minuten.