Daelim ist Koreas größter Motorradhersteller

© Daelim Motor

Das koreanische Unternehmen Daelim Motorcycle will den einheimischen Markt mit der Entwicklung von Elektro-Krafträdern erweitern. Der Leiter des E-Gschäfts bei Daelim, Chung Baek-gyun, sagt:





Wir brauchten zwei Jahre, um unseren elektrischen Roller mit der Bezeichnung Zappy zu entwickeln und auf den Markt einzuführen. Um einen Wachstumsmotor für Koreas Motorrad-Industrie zu sichern, fragten wir uns, wie wir unsere Produktionsexpertise in diesem Bereich nutzen können, um den lokalen Kraftradmarkt mit dem Dienstleistungssektor zu verbinden. Wir wollten damit ein führendes Unternehmen der vierten industriellen Revolution werden. In Übereinstimmung mit der Politik zur Reduzierung des Feinstaubniveaus in Korea erreichten wir unser erstes Ziel, ein Elektro-Motorrad zu entwickeln, das die Abgase bedeutend verringert. Unser nächstes Ziel ist es, ein E-Kraftrad herauszubringen, das mit einem Telekommunikationsmodem ausgerüstet ist, so dass die Nutzer auf einen bequemeren Dienst zurückgreifen können.





Zappy wurde im August des vergangenen Jahres eingeführt. Ein Jahr zuvor wurde es schon bei der International Electric Vehicle Expo in Jeju vorgestellt. Es war ungewöhnlich, ein motorisiertes Zweirad bei einer Messe zu zeigen, die hauptsächlich für E-Autos gedacht ist. Daelim Motorcycle ist zugleich der führende Motorradhersteller in Korea mit dem größten Marktanteil im Land:





Daelim Motorcycle hat große Anstrengungen unternommen, um Produkte aus der Sicht der Verbraucher zu entwickeln. In diesem Jahr feiert das Unternehmen den 41. Jahrestag der Gründung. Es gibt verschiedene importierte Modelle im lokalen Markt, doch viele von ihnen können insofern Ärger verursachen, da sie nicht das Fahrumfeld in Korea berücksichtigen. Daelim Motorcycle versteht die geographischen Merkmale Koreas und produziert Krafträder, die den Bedürfnissen der koreanischen Verbraucher entsprechen.





Das 1978 gegründete Unternehmen entwickelte Koreas erstes Leichtkraftrad mit 125 ccm Hubraum und eine Geländemaschine. Das Modell LEAD 50 leistete einen Beitrag zum Beginn der Ära für Motorroller in Korea. Mit seiner Citi-Serie behauptete das Unternehmen seinen führenden Status im einheimischen Markt. Das 1987 eingeführte Citi-Moped dient vor allem Geschäftszwecken. Von ihm wurden mehr als zwei Millionen Einheiten verkauft. So wurde es etwa von Poststellen und Lieferunternehmen gebraucht. 1999 erhielt die Firma den 70-Millionen-Dollar-Export Tower Award. Vor zehn Jahren begann sie mit der Forschung im E-Kraftrad-Bereich. 2008 wurde eine frühe Version eines Elektrorollers entwickelt, der ein verändertes Gestell eines typischen Zweirads hatte. Die Reichweite betrug 60 Kilometer:





Viele Unternehmen denken, dass ein elektrisches Motorrad einfach dadurch produziert werden kann, in dem der Verbrennungsmotor durch eine Batterie und einen Motor ersetzt wird. Viele glauben fälschlicherweise, dass es einfacher ist, ein E-Kraftrad zu montieren, indem ein Motor und eine Batterie auf ein günstiges chinesisches Gestell installiert werden. Doch das ist eine gefährliche Idee. Daelims Zappy ist ein sehr effizientes Moped, in dem eine sehr wirksame Lithium-Ionen-Batterie und ein Motor verbaut sein, die für das lokale Fahrumfeld optimiert wurden.





© Daelim Motor

Zappy ist ein Kraftrad mit geringem Geräuschpegel und geringerem Abgasausstoß:





Als elektrisches Kraftrad zeichnet sich Zappy durch weniger Geräusche und weniger Kohlenstoffemissionen aus. Im normalen Fahrmodus liegt der Geräuschpegel um 25 Prozent unter demjenigen herkömmlicher Mopeds mit Verbrennungsmotor. Bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes liegt der Effekt bei 669 Kilogramm pro Jahr, was der Pflanzung von 62 Kieferbäumen entspricht. Dank des Batterieantriebs lassen sich bei einem Jahr Betrieb eine Million Won, oder 900 Dollar, einsparen. Wenn Sie Zappy nutzen, brauchen sie nur Strom zu laden, der billiger als Benzin ist.





Es braucht allerdings Zeit, den E-Scooter aufzuladen. Doch Zappy erfüllt das Bedürfnis, eine relativ lange Strecke zurückzulegen. Bei geladener Batterie kann Zappy in drei Stunden und 20 Minuten 100 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde zurücklegen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 70 km/h:





Wir wollen 2019 Zappy-Plus einführen, das mit einer Telekommunikations-Management-Plattform ausgestattet ist, um einen vielfältigen Dienst zu bieten. Wir werden in der zweiten Jahreshälfte ein Modell mit einem Hochleistungsmotor und einer Batterie einführen. 2020 werden wir unser Produkt der nächsten Generation mit einem Batterie-Teilungssystem fertigen, um unser Geschäftsfeld von der Produktion und dem Verkauf auf die Service-Industrie auszudehnen. Auch in der Kategorie der Motorräder mit Verbrennungsmotor werden wir weiter die Produktqualität sicherstellen und umweltfreundliche Technologien anwenden.