Girlgroups nehmen Nordamerika in Angriff

© SM Entertainment / CBS

Der nordamerikanische Musikmarkt gilt als sehr konservativ und schwierig, besonders für koreanische Girlgroups. 2010 haben Wondergirls und 2012 2NE1 versucht, den Einstieg in diesen Markt zu schaffen. Wondergirls haben zwar 20 Auftritte in Nordamerika absolviert, aber keine großen Erfolge erzielen können. Nachdem nun aber BTS oder Monsta X bekannter geworden sind, wollen koreanische Girlgroups einen weiteren Versuch unternehmen, und dieser scheint erfolgreich zu sein.

Die Gruppe Red Velvet hat Anfang Februar eine Konzerttournee in Nordamerika begonnen und alle Tickets waren ausverkauft. Die Stimmung bei den Konzerten war ausgezeichnet. Red Velvet trugen Lieder wie „Russian Roulette”, “Power Up“, „Bad Boy” und weitere vor. Die Anwesenden waren einfach begeistert. Kein Wunder, das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hatte schon im Dezember einen Bericht geschrieben und die besten 20 K-Pop-Songs ausgewählt, worunter das Lied „Bad Boy“ von Red Velvet zu finden war. Die Sängerinnen werden ihre Konzerttournee fortsetzen und am 19. und 21. in kanadischen Städten auf der Bühne stehen.

Black Pink haben ebenfalls erfolgreiche Auftritte absolviert. Black Pink wurden bereits zu verschiedenen TV- und Radio Shows eingeladen und dem Publikum ausführlich vorgestellt. Amerikanische Medien berichteten, dass viele Black Pink sehen wollten. Ihre Auftritte müsse man einfach mögen.