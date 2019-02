Hwang Chi-yeol ist glücklich über seinen Beruf

© HOW Entertainment

In der derzeitigen koreanischen Musikwelt sind überwiegend Idolgroups tätig, also Gruppen bestehend aus mehreren jungen Mitgliedern, die hauptsächlich schnelle Tanzlieder singen. Daher ist es besonders für Solosänger, die sich darüber hinaus auf Balladen konzentrieren, schwierig. Es gibt allerdings einen Sänger, der sich trotz der schwierigen Lage in der Musikwelt behauptet hat: Hwang Chi-yeol.

Eigentlich ist Hwang auch nicht gleich ein Star geworden, sondern war viele Jahre eher unbekannt. Aber als dann der Durchbruch kam, bzw. als er das Publikum von seinem Talent überzeugen konnte, hatte er diese Gelegenheit bestens genutzt. Er war nicht nur ein Sänger, der gut singen kann, sondern ein fleißiger Künstler, der keine neuen Versuche scheut.

Hwang hat jüngst sein zweites reguläres Album herausgegeben. Aber der Sänger sagte vor der Presse, dass er nicht so sehr auf Verkaufszahlen achten wolle, obwohl er sehr stolz auf sein Werk sei. Er will einfach seine Musik machen, seinen eigenen Weg gehen und immer sein Bestes geben. Seine Mühe könnte auf verschiedenen Wegen zu Erfolgen führen. Er sei einfach glücklich, dass er seinen Beruf als Sänger ausüben könne.

Das ist Hwang Chi-yeol, der stets bescheiden ist und immer sein Bestes gibt.