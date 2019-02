Momoland begeistern Japan

© twitter.com/MMLD_Official

Die koreanische Gruppe Momoland hat in Japan ein Fantreffen veranstaltet und es stellte sich heraus, dass sie im Nachbarland schon sehr bekannt und beliebt sind.

Momoland waren im letzten Jahr mit dem Lied „Bboom Bboom“ erfolgreich. Dieses Lied verhalf ihnen zum Durchbruch. Mit diesem Erfolg in ihrem Heimatland haben sie am 10. Februar und am 13. Februar jeweils in Tokio und Osaka ein Fantreffen veranstaltet. Zu dem Event in Tokio kamen 3.000 Fans und bewiesen damit, dass die Koreanerinnen international gefragte Sängerinnen sind. An dem Tag haben die Girls die japanische Version von „Bboom Bbom“ und weitere Hitsongs vorgetragen.

Im Januar haben die Mitglieder von Momoland bereits ein Fantreffen in den Philippinen veranstaltet, zu dem 5.000 Fans gekommen waren.