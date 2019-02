Präsident Moon kritisiert Herabwürdigung von Gwangju Demokratiebewegung vom 18. Mai

ⓒYONHAP News

Einige Abgeordnete der Freiheitspartei Koreas LKP sind wegen abschätziger Bemerkungen über die Gwangju Demokratiebewegung vom 18. Mai heftiger Kritik ausgesetzt. Die Äußerungen wurden bei einer öffentlichen Anhörung zur Klärung der Wahrheit des Geschehens am 8. Februar gemacht, die die LKP-Abgeordneten Kim Jin-tae und Lee Jong-myeong veranstalteten. Dabei bezeichnete Jee Man-won, ein rechtsextremer politischer Kommentator, die Demokratiebewegung als Guerillakrieg, den 600 Soldaten eines nordkoreanischen Sondereinsatzkommandos ausgelöst haben sollen. Jee hatte diese Behauptung noch einmal wiederholt. Bei der Veranstaltung sagte zudem die LKP-Fraktionssprecherin Kim Soon-rye, dass linksorientierte Anhänger Nordkoreas eine Monstergruppe namens verdienstvolle Personen vom 18. Mai geschaffen hätten und Steuern verschwendeten.





Der Verdacht, dass sich nordkoreanische Soldaten in die Gwangju Demokratiebewegung eingemischt hätten, wurde immer wieder erhoben. Bisher wurden mehrmals Untersuchungen zu diesem Verdacht durchgeführt, der Verdacht wurde auch vor Gericht als falsch verurteilt. Trotzdem will Jee Man-won an seiner Behauptung festhalten. Kim Jin-tae befindet sich derzeit im Rennen um den Parteivorsitz. Er veranstaltete die Anhörung und lud Jee dazu ein, offenbar um seine Unterstützer hinter sich zu scharen.





Die LKP beschloss angesichts der zunehmenden Kritik an den Äußerungen Disziplinarmaßnahmen. Jedoch wurde nur der Parteiausschluss von Lee Jong-myeong, einem Listenabgeordneten, beschlossen. Die Entscheidungen über Kim Jin-tae und Kim Soon-rye wurden verschoben. Grund ist, dass beide sich jeweils um den Parteivorsitz und die Mitgliedschaft im Vorstand bewerben. Die LKP betonte, dass die Äußerungen der Parlamentarier nicht der offiziellen Position der Partei entsprächen. Jedoch erntet sie für ihr halbherziges Vorgehen noch heftigere Kritik.





Unterdessen nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die drei Abgeordneten und Jee auf. Denn Bürgerorganisationen hatten diese angezeigt. In der Nationalversammlung wird angestrebt, das Ethikkomitee einzuberufen, um über Disziplinarmaßnahmen gegen die Abgeordneten wie einen Parlamentsausschluss zu diskutieren. Nach einer kurzfristigen Erholung sinken die Zustimmungswerte für die LKP wegen des Vorfalls wieder.