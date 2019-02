CNN: USA und Nordkorea erwägen Austausch von Verbindungsoffizieren

ⓒGetty Images Bank

Die USA und Nordkorea erwägen laut einem CNN-Bericht einen Austausch von Verbindungsoffizieren. Der Austausch von Verbindungsbeamten stellt den ersten Schritt zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen dar. Die offizielle Aufnahme diplomatischer Beziehungen erfolgt im Allgemeinen durch die Eröffnung von Verbindungsbüros, Interessenvertretungen und ständigen Vertretungen. Ein Verbindungsbüro oder eine Interessenvertretung übt die Rolle einer formellen diplomatischen Vertretung in einem begrenzten Bereich aus. Nach diesem Prozess kommt es zur offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Eröffnung von Konsulaten, Generalkonsulaten und Botschaften. Der Austausch von Verbindungsbeamten kann als Eröffnung von Verbindungsbüros auf einem niedrigen Niveau bezeichnet werden. Der Schritt dient dazu, über bestimmte Angelgenheiten zu diskutieren oder Vorbereitungen für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu treffen.





Nordkorea und die USA hatten in ihrer gemeinsamen Erklärung beim Gipfel im vergangenen Jahr in Singapur vereinbart, neue Beziehungen zu schaffen. Das endgültige Ziel Nordkoreas bei den Verhandlungen ist eine deutliche Sicherheitsgarantie. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den USA kann die beste Methode hierfür sein. Die von Pjöngjang nachdrücklich verlangte Lockerung und Aufhebung der Sanktionen kann leicht verwirklicht werden, sollten beide Länder in den Prozess für die Aufnahme von Beziehungen eintreten. Daher stellt der Austausch von Verbindungsoffizieren den ersten Schritt zur Umsetzung der Erklärung in Singapur und zugleich eine korrespondierende Maßnahme der USA (im Gegenzug für eine Denuklearisierung) dar.





Nordkorea und die USA hatten bereits in der Vergangenheit die Gelegenheit für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Im Genfer Rahmenabkommen von 1994 hatten beide Länder die Aufnahme diplomatischer Beziehungen als langfristiges Ziel festgelegt. Damals hatten sie vereinbart, abhängig von Fortschritten auf den jeweiligen Stufen der Denuklearisierung Verbindungsbüros einzurichten. Es war auch vereinbart worden, je nach Fortschritten in Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse die Beziehungen auf die Botschafterebene hochzustufen.





Die Bemühungen um die Einrichtung von Verbindungsbüros kamen damals zügig voran. Beide Seiten beschlossen, zunächst jeweils bis zu sieben Verbindungsbeamte zu entsenden. Die USA legten einen eventuellen Standort für ihr Verbindungsbüro in Pjöngjang fest und unterzeichneten einen Vertrag hierzu. Nordkorea hatte bereits Ausschau nach einem Gelände in Washington gehalten. Der Plan wurde jedoch annulliert, da beide Länder wegen des Abschusses eines US-Hubschraubers durch Nordkorea in einen Konflikt gerieten.