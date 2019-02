Im alten Korea erfreuten sich unter den gebildeten Adligen die Jeongga정가 bzw. die „regulären Lieder“ großer Beliebtheit. Dabei unterschied man zwischen Gagok가곡, Sijo시조 und Gasa가사. Bei den Gagok und Sijo handelte es sich im Grunde genommen um Gedichte mit Melodie, während die Gasa längere erzählende Lieder darstellten. Lediglich zwölf Gasa-Stücke sind heute noch erhalten und in dem Großteil der Lieder geht es um den Wunsch der koreanischen Gelehrten, fernab von der säkularen Welt in der Natur ein ruhiges Leben zu führen. Zu den bekannten Gasa-Liedern gehören Suyangsanga 수양산가, Cheosaga 처사가 und Baekgusa 백구사. Einige behandeln auch die Liebe. So wird im Hwanggyesa황계사 die Sehnsucht einer Frau nach ihrem Geliebten thematisiert. Im „Lied der Pflaumenblüten“ bzw. Maehwaga매화가 werden dagegen die Pflaumenblüten besungen, die im Frühling dem Schnee trotzen und erblühen.





Das Gasa Chunmyeongok춘면곡 oder „Frühlingsschlaflied“ erzählt vom späten Aufwachen an einem milden Frühlingstag und beschreibt die Sicht aus dem halb geöffneten Bambusfenster, das den Blick freigibt auf blühende Blumen und umherflatternde Schmetterlinge. In den alten koreanischen Liedern symbolisierten Blumen und Schmetterlinge oft eine romantische Liebesbeziehung. Die Person in diesem Lied mag wohl auch von so einer romantischen Liebe geträumt haben. An so einem Frühlingstag gönnt sich nun ein konfuzianischer Gelehrte einige Schalen Wein, bevor er sich auf die Suche nach etwas Unterhaltung begibt. Trunken vom Alkohol oder von der duftenden Frühlingsluft, irrt er umher, bis er eine schöne Frau erblickt, die aus dem Fenster schaut. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Nach so einem romantischen sowie gemächlich dahinfließendem Leben sehnten sich im alten Korea wohl nicht wenige.





Im Vergleich zu den strengen Regeln folgenden Gagok, die von einem Instrumentalensemble begleitet wurden, wirken die Gasa-Stücke mit ihrer freieren Form ungezwungen. Musikalisch untermalt wurden sie zudem für gewöhnlich nur von einem Instrument wie dem Daegeum oder Haegeum. Doch die Gasa-Liedtexte neigen dazu, sich in die Länge zu ziehen, und verwenden viele auf chinesischen Schriftzeichen basierende Wörter, was von vielen Hörern heutzutage als ermüdend empfunden wird. Deshalb versuchen junge Gugak-Musiker, die traditionellen Gasa-Lieder den heutigen Hörgewohnheiten anzupassen.





Eine neue Interpretation von dem Gasa Eobusa 어부사 trägt den Titel „Traum eines alten Fischers“. In den alten koreanischen Liedern repräsentierten die Fischer die alten weisen Einsiedler, die sich von der materialistischen Welt fernhielten. Der Liedtext lautet übersetzt in etwa:





Ein alter Mann mit silbrigem Haar lebt am Meer.

Er zieht das Leben am Wasser dem Leben in den Bergen vor.

Drück das Boot vorwärts, drück das Boot vorwärts,

Mit der Morgenebbe fließt das Wasser ab, mit der Abendflut wieder zurück.





Was den alten Fischer wohl dazu bewegt hat, ans Meer zu ziehen? Als junger Mann träumte er sicher auch von Großem. Ein ruhiges, entspanntes Leben an einem entlegenen Ort, umgeben von der Natur, ist aber nicht nur ein Ideal vergangener Tage. Auch heute noch sehnen sich viele Menschen nach einer solchen Lebensweise.





Musik