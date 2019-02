Rodrigo Duterte will die Philippinen umbenennen

© YONHAP News

Rodrigo Duterte, der Präsident der Philippinen, will seinem Land einen neuen Namen geben. Er machte den Vorschlag, den Pazifikstaat in Zukunft „Maharlika“ zu nennen. In seiner Heimat stieß er damit auf ein gemischtes Echo.





Laut lokalen Medien sagte Duterte jüngst in einer Rede, die er in der Provinz Maguindanao gehalten hatte, der Staatsname der Philippinen sei ein Überbleibsel der Kolonialzeit und könne die Identität und den Wert des Staates nicht repräsentieren. Der Regierungschef fügte hinzu, dass der frühere Präsident Fernando Marcos die Philippinen in „Republik Maharlika“ umbenennen wollte. Diese Idee sei richtig gewesen.





Die Philippinen sind nach dem früheren spanischen König Philipp II benannt. Die Philippinen standen 300 Jahre lang bis 1898 unter spanischer Kolonialherrschaft. Die Pazifikinseln wurden von dem portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der unter spanischer Flagge segelte, im Jahre 1521 erstmals für den europäischen Kulturraum entdeckt. Magellan landete auf der Insel Homohon und nahm das Land für Spanien in Anspruch.





Der Name „Maharlika“, in das Duterte die Philippinen umbenennen will, ist ein Wort aus der Sprache der Einheimischen und bedeutet übersetzt „Adel“ oder „freier Mensch“. Dieser Name wurde bereits 1987 von dem mittlerweile verstorbenen Diktator Fernando Marcos vorgeschlagen. Marcos behauptete damals, dass die Truppe, in der er im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen Japan gedient hatte, „Maharlika“ geheißen habe.





In den sozialen Netzwerken findet unter den Philippinern eine hitzige Diskussion darüber statt. Den Befürwortern einer Umbenennung zufolge sei eine wahre Unabhängigkeit von der Identität des Staats nicht trennbar. Das Land müsse einen Namen haben, der seinen Wert und seine Souveränität zum Ausdruck bringe. Die Gegner weisen darauf hin, dass die Philippinen andere Sorgen hätten. Mit der Änderung des Staatsnamens würden Probleme wie Armut und Korruption nicht gelöst. Es würden nur Zeit und Geld verschwendet. Auch Historiker sind kritisch. Ihnen zufolge gebe es keine Aufzeichnungen, die belegen, dass die Philippinen vor der spanischen Kolonialzeit als Staat existierten.