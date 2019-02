Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Ganz anders als die verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan vermuten lassen, gibt es immer mehr japanische Unternehmen, die sich für die Einstellung von südkoreanischen Arbeitskräften interessieren. Denn die japanischen Unternehmen erleben anders als die südkoreanischen Unternehmen einen Konjunkturaufschwung und wollen dadurch dem Arbeitskräftemangel in Japan entgegenwirken. Die Einstellung von jungen Südkoreanern habe den Vorteil, dass sie die japanische Sprache schneller lernen als Menschen aus anderen Ländern. Auch dank der ähnlichen Lebensgewohnheiten leben sich die Südkoreaner in der japanischen Gesellschaft schneller und besser ein, so dass sie von japanischen Arbeitgebern bevorzugt werden. Zudem werden die Südkoreaner auch sehr positiv bewertet, weil sie sehr gut ausgebildet und gut qualifiziert sind. Junge Südkoreaner, die bei südkoreanischen Großunternehmen keinen Arbeitsplatz finden konnten, scheinen ihren Blick ins Ausland zu richten. Auch eine japanische Zeitung wies hinsichtlich des Grundes dafür, dass viele junge Südkoreaner in Japan einen Job finden möchten, auf die hohe Arbeitslosigkeit in Südkorea hin. Im Kontrast zu Südkorea betrage die Erwerbsquote von Hochschulabsolventen in Japan 98%, so dass viele junge Japaner bereits vor ihrem Hochschulabschluss einen gewünschten Arbeitsplatz finden können. Viele Netzbürger meinen, dass die verschlechterten bilateralen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan jedoch auf den privaten Sektor wie den Tourismusbereich kaum Einfluss zu haben scheinen. Politik sei Politik, und die Realität unterscheide sich doch von der Politik. Wenn man im Inland keinen guten Arbeitsplatz finden kann, sollte man es selbstverständlich im Ausland versuchen.





Es stellte sich heraus, dass die Zahl der Bürger, die die Altersrente vorzeitig beziehen, rasant steigt, obwohl ein vorzeitiger Rentenbezug für den Empfänger mit Verlusten einhergeht. Dies wird damit interpretiert, dass es immer mehr Bürger gibt, die wegen der schlechten Konjunktur trotz der Einbußen beim Lebensunterhalt vorzeitig die Altersrente beziehen. Nach neuesten Angaben des Ministeriums für Gesundheit und Soziales beläuft sich die Zahl der Personen, die vorzeitig die Altersrente beziehen, nach dem Stand von November des vergangenen Jahres auf 580.000. Sie machen an den gesamten Empfängern der Altersrente von 3,77 Millionen Menschen einen Anteil von 15,3% aus. Durchschnittlich 40.000 Menschen im Jahr beantragen vorzeitig ihre Altersbezüge. Die Zahl dieser neuen Antragsteller war 2013 bis auf 84.956 explosionsartig gestiegen und fiel 2016 auf 36.164 im Jahr. Gegenwärtig beträgt sie 40.030 und zeigt wieder eine steigende Tendenz. Wenn man vorzeitig die Altersrente beziehen will, muss man mehr als 10 Jahre Rentenbeiträge eingezahlt haben und monatlich weniger als rund 2.100 Dollar verdienen. Der frühzeitige Altersrentenbezug ist frühestens fünf Jahre vor dem Erreichen des Rentenalters möglich. Die Jahrgänge 1957 bis 1960 zum Beispiel beziehen mit dem Erreichen des 62sten Lebensalters ihre Altersrente und können daher ab 57 Jahren vorzeitig die Rente beziehen. Beim vorzeitigen Rentenbezug wird der Rentenbetrag um 6% im Jahr kleiner. Bezieht man fünf Jahre früher die Altersrente, beträgt die zu beziehende Rentensumme lediglich 70%. Viele Netzbürger weisen darauf hin, dass die südkoreanischen Eltern alles für ihre Kinder einsetzen und sich kaum für ihren eigenen Lebensabend vorbereiten. Es sei traurig und bedauerlich, dass in Südkorea das Leben für alle so schwierig ist, seien es die unter Lernstress leidenden Jugendlichen, junge Menschen in Arbeitsplatznot oder Senioren in finanziellen Schwierigkeiten.





Es gibt immer mehr Läden und Geschäfte, die angesichts der langanhaltenden Rezession und der Erhöhung des Mindestlohns auf den 24-Stunden-Betrieb verzichten. Bei der Kaffeehauskette Tom and Toms gibt es nach dem Stand vom vergangenen Dezember landesweit 94 Läden, die rund um die Uhr betrieben werden. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 6 geschrumpft. Bei dieser Kette machen 24-Stunden-Läden einen Anteil von 21,7% aus. Auch Fastfood-Restaurantketten kürzen die Zahl der rund um die Uhr betriebenen Filialen. Bei der Kette Lotteria liegt die Zahl solcher Filialen nach dem Stand von Ende des vergangenen Monats bei 134, und dies sind 28 weniger als im Vorjahr. Auch bei der Kette Burger King hat sich die Zahl der 24-Stunden-Filialen von 35 auf 19 fast halbiert. Auch bei den Convenience Stores sieht die Lage nicht viel anders aus. Dass viele Geschäfte darauf verzichten, ihren Laden rund um die Uhr geöffnet zu halten, ist selbstverständlich deswegen, weil das Geschäft nicht gut läuft. Sowohl der Umsatz als auch der Ertrag ist zurückgegangen, und damit ist die Rechtfertigung für den 24-Stunden-Betrieb verschwunden. Es gibt auch die Analyse, dass die Bürger es wegen der langanhaltenden Rezession vermeiden, bis spät in die Nacht hinein das Auswärtsleben zu genießen, und dass damit der absolute Umsatz der betreffenden Geschäfte selbst geschrumpft ist. Viele Netzbürger sind jedoch der Ansicht, dass sie sich durchaus daran gewöhnen können, wenn alle Geschäfte nachts geschlossen wären. Es wäre ihnen sogar lieber. Nachts sollen doch alle schlafen und sich ausruhen.