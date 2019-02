Oberstes Gericht erhöht maximales Erwerbsalter auf 65 Jahre

© KBS

Der Oberste Gerichtshof hat das Höchstalter, bis zu dem man körperliche Arbeit leisten kann, von 60 auf 65 Jahre erhöht. Dieser Präzedenzfall wird voraussichtlich viele Veränderungen von gesellschaftlichen Systemen verursachen.





Mit dem Alter ist die Altersgrenze gemeint, bis zu der man gemäß der Auffassung der Allgemeinheit in der Lage ist, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Sollte das Oberste Gericht dieses maximale erwerbsfähige Alter als Standard festlegen, wird dies ein Berechnungsstandard für alle relevanten Angelegenheiten. Die Entschädigungshöhe für ein Opfer bei einem Verkehrsunfall richtet sich beispielsweise nach dem erwerbsfähigen Alter.





Das neue Urteil des Obersten Gerichts bezieht sich auf eine Entschädigung für ein Kind, das im Alter von vier Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Ein Gericht in der zweiten Instanz hatte geurteilt, dass eine Entschädigung in Höhe von 254 Millionen Won gezahlt werden müsse. Dabei wurde angenommen, dass das Kind bis zum Alter von 60 Jahren hätte arbeiten können. Das Oberste Gericht akzeptierte jedoch die Forderung der Klägerseite, das maximale Erwerbsalter auf 65 Jahre zu erhöhen. Das Gericht wies den Fall an die Berufungsinstanz zurück, damit die Entschädigungssumme auf der Grundlage des maximalen Erwerbsalters von 65 Jahren neu berechnet wird.





Der neue Standard wird Schadenversicherungen, insbesondere die persönliche Entschädigung bei Fahrzeugversicherungen, am unmittelbarsten beeinflussen. Der Standardvertrag, der auf dem höchsten Erwerbsalter von 60 Jahren basiert, muss geändert werden. Wenn man wegen des Todes oder der Behinderung nicht arbeiten kann, wird die Versicherungsleistung gemäß der Schadenssumme gezahlt. Dabei wird der tägliche Lohn mit den Arbeitstagen im Monat und dem maximalen erwerbsfähigen Alter multipliziert. Gemäß dem neuen Urteil des Obersten Gerichts steigt das entsprechende Alter um fünf Jahre, deshalb werden die Versicherungsleistungen deutlich zunehmen. Das wird zwangsläufig zur Anhebung von Versicherungsbeiträgen führen.





Das Urteil wird auch den Forderungen nach der Anhebung des Ruhestandsalters von derzeit mehr als 60 Jahren Auftrieb geben. Die Diskussionen über die Erhöhung der Altersgrenze für die Einstufung als Senioren von derzeit 65 auf 70 Jahre werden voraussichtlich richtig in Gang kommen.