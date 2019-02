Moon und Modi führen Spitzengespräch

© YONHAP News

Südkorea und Indien haben 1973 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Angesichts des seit dem Altertum fortgesetzten Austauschs erfolgte die Aufnahme diplomatischer Beziehungen in der Moderne vergleichsweise spät. Die Geschichte der Beziehungn zwischen Korea und Indien geht auf das 1. Jahrhundert zurück. Heo Hwang-ok, eine Prinzessin des indischen Königreichs Ayuta, kam im Jahr 48 nach Christus mit einem Schiff ins koreanische Königreich Gaya und heiratete den dortigen König Kim Suro. Indien schickte während des Koreakriegs eine Truppe für die medizinische Unterstützung. Nach dem Waffenstillstand hatte das Land den Vorsitz des Komitees neutraler Staaten zur Rückführung von Gefangenen inne.





Zwischen Südkorea und Indien standen nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen wegen der Konfrontation zwischen Süd- und Nordkorea zunächst die politischen und diplomatischen Beziehungen im Mittelpunkt. Nach der Wirtschaftsöffnung Indiens im Jahr 1991 wurde das bilaterale Verhältnis deutlich ausgebaut. Damals zögerten ausländische Unternehmen mit Investitionen in Indien, dagegen investierten südkoreanische Firmen wie Samsung Electronics und LG Electronics aktiv in dem Land. Als dessen Folge konnten sie gute Ergebisse erzielen und in vielen Bereichen die Spitzenposition im indischen Markt erreichen. In den 2000er Jahren nahmen auch die Investitionen indischer Firmen in Südkorea zu. Der Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation führte zum Abschluss eines umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (CEPA), das im Januar 2010 in Kraft trat.





Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Indien betrug bis in die 1990er Jahre nur mehrere hundert Millionen Dollar. Der Handel wuchs seitdem rapide, im Jahr 2011 wurde die Marke von 20 Milliarden Dollar übertroffen. Indien ist angesichts seiner großen Einwohnerzahl und des rapiden Wachstums ein attraktiver Markt für Südkorea. Das Land stellt den besten Handelspartner für Südkorea dar, um seinen stark auf China und die USA konzentrierten Markt zu diversifizieren. Indien ist auch ein wichtiger Partner in der Außenpolitik.





Zwischen beiden Ländern besteht ein reger Austausch auf dem Gebiet der Gipfeldiplomatie. Präsident Moon Jae-in legt im Rahmen seiner Neuen Südpolitik großen Wert auf Indien. Moon absolvierte im Juli 2018 einen Staatsbesuch in Indien. Die diesmalige Visite von Premierminister Narendra Modi in Südkorea stellt den Gegenbesuch dar.