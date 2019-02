Altersgrenze für körperliche Erwerbsarbeit auf 65 Jahre angehoben

ⓒYONHAP News

Das Oberste Gericht hat am Donnerstag ein Urteil gefällt, demnach die Altersgrenze für körperliche Erwerbstätigkeit von gegenwärtig 60 Jahre auf 65 Jahre angehoben werden solle.





Dies könnte künftig als Maßstab für die Berechnung von Schadenersatz oder Versicherungssummen dienen und auch die Diskussion um die Neubestimmung des Ruhestandsalters beeinflussen.





Die Entscheidung fällte das Richtergremium aufgrund einer Klage eines Herrn Park, dessen Sohn 2015 im Alter von vier Jahren in einem Schwimmbad ums Leben gekommen war. Park hatte das Schwimmbad sowie die Stadt Incheon auf Schadenersatz in Höhe von 500 Millionen Won (444.000 Dollar) verklagt. Das Gericht sprach ihm in erster und zweiter Instanz etwa die Hälfte der Summe zu. Die Richter beriefen sich dabei auf Präzedenzfälle, in denen 60 Jahre als die Altersgrenze für allgemeine körperliche Erwerbstätigkeit betrachtet wurde.





Das Oberste Gericht war jedoch der Meinung, dass der verstorbene Sohn bis ins 65. Lebensjahr hätte arbeiten können, berücksichtige man die gestiegene Lebenserwartung. Die Schadenersatzsumme solle daher neu berechnet werden.





Bei dem Urteil wurde offenbar die rapide Gesellschaftsalterung sowie das erhöhte Ruhestandsalter in die Überlegungen mit einbezogen. Auch das Rentenbezugsalter bei der nationalen Rentenkasse wird ab 2033 auf 65 Jahre angehoben. Als wichtiges Kriterium galt auch der gestiegene Anteil von körperlich Erwerbstätigen höheren Alters. Dem Arbeitsministerium nach betrug der Anteil der produktionsfähigen Bevölkerung höheren Alters 9,3 Prozent im Jahr 1989. Bis 2018 stieg der Anteil auf 21,1 Prozent.