Über die Schönheit

In der U-Bahn, im Bus, auf der Straße – überall sieht man Hinweise auf Kliniken für Schönheitschirurgie mit spektakulären Vorher-Nachher-Fotos, für die einen atemberaubend, für die anderen haarsträubend. 2017 gab es in 1414 Schönheitskliniken in Südkorea. Jedes Jahr werden in Korea über eine Million kosmetischer Operationen durchgeführt. Statistiken sprechen davon, dass 20 Prozent aller koreanischen Frauen zum Zwecke kosmetischer Optimierung schon mindestens einmal unterm Messer lagen, bei den 19 bis 29 liegt der Anteil bei einem Drittel, andere Quellen gehen indes von über 50 Prozent aus. Hierbei sind „kleinere“ Eingriffe, wie etwa das Spritzen von Botox, noch gar nicht mit eingerechnet. Dass all diese Eingriffe nicht selten eine Vergewaltigung des eigenen Körpers darstellen und die Spätfolgen schwerwiegend sein können, wird offenbar meist verdrängt. Noch unheimlicher ist allerdings die Tatsache, dass alle scheinbar genau gleich aussehen wollen. Der koreanische Schönheitswahn – ein vieldiskutiertes Theam, bei dem mancher Ausländer an die Grenzen seines interkulturellen Verständnisses stößt ...