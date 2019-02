Hundertwasser-Ausstellung im Doneuimun-Museumsdorf

Die kunterbunten Bilder und Bauwerke des österreichischen Künstlers und Architekten Friedensreich Hundertwasser bringen Farbe in die Eintönigkeit des Alltags. Dank seiner Vorstellungskraft gestaltete sich der Künstler eine eigene Welt, die einem bunten Paradies gleicht.

In der aktuellen Ausstellung „Fünf Häute“ lässt das Doneuimun-Museumsdorf in Seoul in die Seele des vor 18 Jahren verstorbenen Künstlers blicken. Sehenswert sind Bilder von Bauwerken, die Hundertwasser schuf und die er als die dritte Haut des Menschen bezeichnete. Zu sehen sind auch Poster und Briefmarken in denen Hundertwasser seine Gedanken als Umweltaktivist zum Ausdruck brachte.