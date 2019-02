FORCS ist Spezialist für Lösungen des E-Business

© FORCS

Wir stellen Ihnen diesmal einen führenden Entwickler für E-Business-Lösungen in Korea mit dem Namen FORCS vor. Ko-CEO ist Frau Park Mi-kyung:





Unser Unternehmen wurde 1995 gegründet. Es begann mit der Entwicklung von Internet-Lösungen für die Berichterstellung. Sie sollten den Unternehmen ermöglichen, verschiedene Geschäftsberichte einfacher zu erstellen. Wir führten dazu in Korea bequeme Methoden ein und entwickelten auch eine elektronische Formularlösung oder E-Form-Lösung. Auf das Unternehmen entfallen etwa 50 Prozent des einheimischen E-Form-Marktes. FORCS steht für „For Client’s Success”. Wir glauben, dass der Erfolg unserer Kunden auch unser Erfolg ist.





Park arbeitete nach dem Studium der Computer- und Ingenieurwissenschaft bei SoftScience in Japan und MJL Korea. Bei den Unternehmen war sie als Software-Expertin für die technische Hilfe für das Systemmanagement zuständig. Sie fand dabei heraus, dass die Manager simple Geschäftsberichte wollen. So wurde sie Mitbegründerin von FORCS. 2000 führte das Unternehmen die webbasierte Berichtslösung mit dem Namen OZ Report ein:





Als wir 2000 eine Berichtstellungslösung entwickelt haben, baute Korea seine Internetsysteme aus, die schneller arbeiteten als in anderen Ländern der Welt. So hatte Korea damals ein exzellentes E-Regierungssystem. Die Industrie und die Banken in Korea begannen ebenfalls, auf webbasierte Systeme umzuschwenken. Dank der pünktlichen Einführung unserer Anwendung nahmen große Unternehmen mit uns Kontakt auf, obwohl wir selber eine kleine Firma waren. Wir konnten so die Grundlage als Entwickler von E-Business-Lösungen schaffen.





OZ Report wurde in den fünf nachfolgenden Jahren sechs Mal aktualisiert, um mit den neuesten IT-Trends Schritt zu halten. Das Unternehmen schaffte es, die Nummer eins der Berichterstellungssoftware weltweit, Crystal Reports, zu überbieten. In Korea hat FORCS den größten Marktanteil:





E-Formulare oder digitale Formulare haben verschiedene nützliche Funktionen, die vom Papier nicht geleistet werden. So können die Nutzer Daten wie Fotos und Stimmen anhängen. Auch lässt sich herausfinden, wo ein elektronischer Vertrag geschlossen wurde, wenn die GPS-Koordinaten in das E-Dokument eingegeben werden. OZ e-Form ist auch auf mobilen Geräten anwendbar. Etwa um das Jahr 2012 begannen lokale Finanzinstitute damit, elektronische Finanztransaktionen wie etwa E-Verträge und E-Anmeldungen einzuführen. Wir konnten diese bequeme Lösung sofort anbieten. Auch wird sie für E-Formulare genutzt, die bei herkömmlichen Diensten von den Bankangestellten vorgelegt werden.





70 Prozent der Firmenangestellten sind technische Spezialisten. Das Unternehmen betreibt ein Entwicklungsteam, eine Abteilung für technische Hilfe und Beratung sowie ein Verkaufsteam. Dank OZ e-Form können Nutzer elektronische Formulare auf einfache Art auf ihrem Smartphone oder am Computer abrufen und ausfüllen. Mit Anwendungen wie Kamera, Stimmenaufnahme, elektronische Unterschrift und Barcode-Erkennung hat die Software einen breiten Anwendungsbereich, der von Anmeldungen bei Banken, E-Verträgen bis zu Formularen für Einverständniserklärungen im Krankenhaus reicht:





Ich denke, viele koreanische Unternehmen, die bestimmte Systeme früher aufgebaut haben als ausländische Konkurrenten, werden im globalen Markt wettbewerbsfähiger sein. Korea sticht im Feld der elektronischen Dokumente heraus. Die Software unseres Unternehmens kann mit Sicherheit ihren Weg in die ausländischen Märkte finden. Filialen der Standard Chartered Bank führten in zehn asiatischen Ländern unsere Lösung ein, nachdem die Bank in Korea ein E-Subskriptionssystem unter Verwendung unserer Software verwendet hat. Telekomunternehmen wie SK Telecom, KT und LG Telecom benutzen ebenfalls unsere Plattform für digitale Verträge. Wir unterzeichneten einen Software-Vertrag mit einer Telekomfirma in Serbien und einem großen Telekomunternehmen in der Mongolei, die unsere E-Vertragslösungen nutzen.





FORCS hat ein weiteres innovatives Produkt entwickelt:





Zahlreiche große Unternehmen, Regierungsbehörden und Finanzinstitute benutzen mittlerweile elektronische Dokumente. Doch Papierformulare sind noch immer weitgehend bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen im Gebrauch, um ihre Geschäftsaktivitäten durchzuführen. Um ihnen zu helfen, auf einfache Weise ein papierloses System aufzubauen und dieses zu günstigen Preisen zu nutzen, haben wir einen neuen, auf der Cloud basierten E-Berichterstellungsdienst entwickelt. Wir loten den globalen Markt für dieses neue System aus. Wir hoffen, dass große und kleine, einheimische wie ausländische Unternehmen unseren Dienst in Anspruch nehmen, um schließlich papierlos zu werden.