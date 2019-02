Südkorea erweitert System der flexiblen Arbeitszeit

© YONHAP News

Unter dem derzeitigen System für flexible Arbeitszeiten in Südkorea können die Unternehmen die Arbeitsstunden in belebten Phasen erhöhen und sie reduzieren, wenn sich der Ablauf verlangsamt. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Beschäftigten über eine festgelegte Zeit nicht mehr als durchschnittlich 52 Stunden in der Woche arbeiten. Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschlossen zuletzt, dieses System zu verlängern. Die Vereinbarung war das erste positive Ergebnis eines Präsidialgremiums, das im vergangenen November gegründet wurde, um den Dialog zu wirtschaftlichen, sozialen und arbeitstechnischen Themenstellungen zu fördern. Zum Thema sagt der Wirtschaftskommentator Chung Chul-jin:





Im Juli des vergangenen Jahres ist die 52-Stunden-Woche in Kraft getreten. Unter dem System verkürzte die Regierung die Obergrenze der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden, plus 12 Überstunden. Die 52-Stunde-Woche sollte in diesem Jahr vollständig umgesetzt werden, nachdem eine Übergangszeit endet. Den Beginn sollten die großen Unternehmen machen. Doch stellte sich heraus, dass die südkoreanische Gesellschaft auf die kürzere Arbeitswoche noch nicht vorbereitet war. Während die Unternehmen über steigende Arbeitskosten klagen, waren auch einige Arbeitnehmer, die länger arbeiten wollten, nicht glücklich mit der Regelung. Als Alternative wurde das Flexibilisierungssystem eingeführt.





Das System der flexiblen Arbeitszeiten war dazu gedacht, die Nebeneffekte der kürzeren Arbeitswoche zu verringern. Die Flexibilisierung ist auf eine Zeit zwischen zwei Wochen bis drei Monaten beschränkt. Doch die Unternehmen sagen, dass drei Monate zu kurz seien. Die Gewerkschaften waren gegen eine zeitliche Ausdehnung. Sie befürchten, dass die Unternehmen das System ausnutzen könnten, um länger arbeiten zu lassen. Als Folge davon wären Einkommensrückgänge und Gesundheitsprobleme bei den Lohnabhängigen die Folge. Nach neun Verhandlungsrunden mit dem neu geschaffenen Gremium für Wirtschaft, Soziales und Arbeit einigte man sich am 19. Februar darauf, das Flexibilisierungssystem von drei auf sechs Monate auszudehnen:





Die Unternehmen forderten, dass die Zeit auf ein Jahr ausgedehnt wird, doch schließlich stimmten sie sechs Monaten zu. Die Bedingungen der Gewerkschaften umfassten auch eine verpflichtende Auszeit von elf Stunden für überarbeitete Mitarbeiter. Wenn zum Beispiel jemand bis Mitternacht gearbeitet hat, kann sich die Person bis elf Uhr des nächsten Tags ausruhen. Die Arbeitgeber müssen keine Überstunden zahlen, wenn die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 52 Stunden über einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschritten wird. Die Arbeitnehmer könnten also den Verdacht schöpfen, dass ihr Einkommen sinkt. Doch das Abkommen sieht Instrumente vor, die Beschäftigten vor einer Überarbeitung schützen sollen. Auch sollen sie verhindern, dass die Löhne reduziert werden.





Die Arbeitgeber müssen dem Arbeitsministerium über ihre Maßnahmen zur Wahrung des Lohnniveaus Rechenschaft ablegen, ansonsten drohen Bußgelder:





Es gab mehrere Verhandlungen zwischen den Vertretern der verschiedenen Interessengruppen, doch wurden dabei kaum Ergebnisse erzielt. Das Gremium konnte helfen, die Differenzen zu verringern. Das Abkommen wird hoffentlich als Modell dienen, auch andere Problemkomplexe durch sozialen Konsens zu lösen einschließlich der Reform des nationalen Rentensystems.





Das Gremium schaffte es, durch aktive Kontakte mit den verschiedenen Gruppen, in letzter Minute doch noch Kompromisse zu erzielen. Doch das Abkommen hat seine Grenzen:





Die Arbeitnehmerseite sagt, dass die Sechs-Monate-Ausweitung zu

einer nicht gewünschten Situation führen kann, dann nämlich, wenn die Arbeitsstunden drei Monate hintereinander 60 Stunden pro Woche übersteigen. Das widerspricht den Gründen für die Einführung der 52-Stunden-Woche, die eine begrenzte Zahl von Überstunden vorsieht. Obwohl die Unternehmen Maßnahmen zur Wahrung der Löhne vorlegen müssen, könnten sich die Maßnahmen selber als zu vage erweisen, und die Regierung kann sich nicht in alle Details des Geschäftsbetriebs einmischen.





Zwar sollte die 52-Stunden-Abeitswoche nach einer Übergangszeit von sechs Monaten vom 1. Januar dieses Jahres an umgesetzt werden, doch die Regierung verlängerte die Frist bis zum 1. März. Die Regierungspartei und die Opposition haben verschiedene Ansichten zum Flexibilisierungssystem, weswegen eine rasche Gesetzgebung in dieser Richtung schwierig erscheint:





Das Flexibilisierungssystem ist zu einem so großen Thema geworden, dass es die Bedeutung der 52-Stundenwoche überschattet. Die kürzere Arbeitswoche wurde eingeführt, um das strenge Arbeitsumfeld zu verbessern und den Menschen mehr Zeit für die Familie und persönliche Angelegenheiten zu geben. Doch der Fokus ist jetzt stärker auf das flexible System gerichtet.





Zweck des Flexibilisierungssystems ist es, die 52-Stunden-Woche zu etablieren. Korea ist für lange Arbeitszeiten bekannt. Mit 2052 Stunden Arbeit im Jahr liegt das Land in der entsprechenden Liste der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hinter Mexiko auf Platz zwei. Die Nebeneffekte der neuen Flexibilisierungsregelung sollten möglichst so verringert werden, dass sich die Menschen auf das System der kürzeren Arbeitswoche besser einstellen können.