Wie gratuliert man einem Idol zum Geburtstag?

Auf welche Weise gratulieren Sie einem Star zum Geburtstag, den Sie ja so sehr mögen. Oder was tun Sie an Ihrem Geburtstag? Die Stars und ihre Fans haben sich besondere Rituale ausgedacht, um den Geburtstag zu feiern. Zuerst einmal hat sich der US-amerikanische Radiosender „Kiss FM 103.7“ einen besonderen Event für J-Hope von BTS ausgedacht. Der Sender hatte auf seinem Twitterblog angekündigt, am 15. Februar von elf Uhr bis zwölf Uhr, also eine Stunde lang, ohne Pause und Werbung Lieder von BTS spielen zu wollen.

„Kiss FM 103.7“ meinte, dass sie auf diese Weise den Geburtstag von J-Hope feiern wollten. J-Hope hatte am 18. Februar Geburtstag. An dem Tag hat der Koreaner seinerseits etwas Besonderes geplant. Er hat der Oberschule, die er selbst besucht hat, eine Geldspende überreicht. Es war eine stattliche Summe gewesen. Fans aus 50 Ländern weltweit sind nicht daraufhin nicht untätig geblieben. Der Fanklub von J-Hope nennt sich „Hope on the World” und dieser Klub hat Geldspenden getätigt, um Kindern in ärmeren Ländern weltweit zu helfen.