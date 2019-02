IZ.One sorgen in Japan für Furore

© Off The Record

Die Girlgroup IZ.One , die aus zwölf Mitgliedern aus Korea und Japan besteht, sorgt derzeit im Nachbarland Japan für Furore. Diese Gruppe hat am 6. Februar ihre Debütsingle für den japanischen Markt herausgegeben und am Tag der Herausgabe verkaufte sich das Werk über 190.000 Mal und kam natürlich auf Platz eins der Orikon Daily Single Charts. Damit haben sie einen neuen Rekord aufgestellt. Bislang hatte Twice am Tag der Herausgabe ihrer Debütsingle in Japan 94.000 Verkäufe registriert.

Ein K-Pop-Kritiker in Japan erklärte, dass dieses Ergebnis auf die Kooperation der koreanischen und japanischen Entertainmentbranche zurückzuführen sei. Korea ist bekannt und fortgeschritten, was die Gründung und das Trainieren von Idolgroups angeht, daher hatte die koreanische Seite diese Arbeit übernommen. Die japanischen Partner waren für das Marketing dieser Gruppe in Japan zuständig. Bekanntlich wurde die Gruppe im Rahmen einer TV-Show gegründet. Schon während der Sendung hatte man aufmerksam verfolgt, wer zur Gruppe zählen würde. Insgesamt nahmen 96 Kandidaten an der TV-Show teil und davon wurden neun Koreanerinnen und drei Japanerinnen ausgewählt.

Nun haben die Girls von IZ.One im Januar in Tokio einen Showcase mit 4.000 Fans veranstaltet und im Nachbarland offiziell debütiert. An ihren Erfolg gleich zum Start wollen sie nun anknüpfen.