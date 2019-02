Dreamcatcher kommen auf Platz fünf der iTunes Worldwide Album Charts

© Dreamcatcher

Das neue Album der Girlgroup Dreamcatcher ist international beliebt. Die Girls haben am 13. Februar ihr viertes Minialbum mit dem Titel „The End of Nightmare“ auf den Markt gebracht und dieses Album kam am 15. Februar auf Platz fünf der iTunes Worldwide Album Charts.

In Argentinien, Finnland, Hongkong, Indonesien, Malaysia, Portugal und einigen weiteren Ländern steht das Werk sogar auf Platz eins dieser Charts.

Die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen, in vielen anderen Ländern, wie Dänemark, Mexiko, Thailand, Deutschland, Neuseeland usw. ist das Werk unter den Top Ten zu finden.

Nicht nur das Album, sondern auch das Musikvideo zum Lied „PIRI“ wurde viel gesehen. In nur 27 Stunden nach der Herausgabe erreichte es eine Million Klicks auf YouTube.

Dreamcatcher sind am 15. Februar außerdem in der Musiksendung Musikbank des Senders KBS 2 aufgetreten, haben ihr neues Werk dem Publikum vorgetragen und so ihre Aktivitäten begonnen.