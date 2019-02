Hwasas Solosong “Twit” erfreut sich internationaler Beliebtheit

© RBW

Hwasa, Mitglied von Mamamoo, hat am 14. Februar ihren ersten Solosong veröffentlicht. Gleich nach der Veröffentlichung kam das Lied „Twit“ auf gute Ränge von verschiedenen Musikcharts. Allerdings sind mit Musikcharts nicht nur die von Korea, sondern auch von verschiedenen anderen Ländern gemeint: In Kanada, Frankreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden, Bulgarien, Russland und Taiwan, also in insgesamt elf Ländern kam das Lied gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes K-Pop Single Charts.

Auch Billboard zeigte sofort großes Interesse. Billboard meinte, dass Hwasa ihr Charisma mit dem Song „Twit“ bestens zum Ausdruck gebracht habe. Die kräftige Stimme und der tolle Rap der Sängerin kämen besonders gut zur Geltung. Hwasa habe mit ihrem Song gezeigt, dass sie zu den dynamischen Sängerinnen in der K-Pop-Szene zähle.