Sam Kim will im April seine Konzerttournee in Europa fortsetzen

Der koreanische Sänger Sam Kim hat vor kurzem sein erstes Solokonzert erfolgreich abgeschlossen.

Am 16. und 17. Februar trat Kim auf die Bühne und hat seine Hitsongs vorgetragen. Es waren hauptsächlich Werke aus seinem ersten regulären Album “Sun and Moon“. Die Anwesenden waren in den zwei Stunden ganz gefesselt von dem Künstler.

Sam Kim ist auch bekannt dafür, dass er hervorragend Gitarre spielen kann, und das hatte er auf seinem Konzert eben auch ein weiteres Mal bewiesen. Er hatte ein Zusammenspiel mit der Band vorbereitet und man konnte erkennen, dass er sich seit 2016 sehr entwickelt hatte.

Nun bereitet sich der Sänger auf seine erste Konzerttournee in Europa vor. Er will am 27. April in Paris auftreten, dann geht es am 28. in London und am 30. in Berlin weiter.