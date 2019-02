Regierung beschließt Begnadigungen zum Jubiläum der Bewegung vom 1. März

ⓒYONHAP News

Die Regierung hat bekannt gegeben, anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März Sonderbegnadigungen zu gewähren.





Die Begnadigung zählt in Südkorea laut der Verfassung zu den Befugnissen des Staatspräsidenten. Bei einer Amnestie fällt die Wirkung der Urteilsverkündung oder das Anklagerecht gegen diejenigen weg, die sich einer Straftat schuldig machten. Bei einer Sonderbegnadigung werden bestimmte Straftäter von der Strafvollstreckung befreit oder die Wirkung der Urteilsverkündung erlischt. Eine Amnestie erfolgt nach einer Zustimmung der Nationalversammlung durch eine präsidiale Anordnung.





Für eine Sonderbegnadigung wird keine parlamentarische Zustimmung benötigt, sondern es erfolgt eine Prüfung durch den hierfür zuständigen Ausschuss des Justizministeriums. Der Justizminister legt in Vertretung des Präsidenten dem Ausschuss für die Prüfung von Begnadigungen einen Begnadigungsplan vor. Nach der Prüfung durch das Komitee wird der Plan der Kabinettssitzung eingereicht, damit er nach einer Beratung verabschiedet wird.





Die Begnadigung kann die Verletzung der rechtsprechenden Gewalt und die Beinträchtigung der Gewaltenteilung darstellen, da damit Gerichtsurteile quasi rückgängig gemacht werden. Das kann ein moralisches Risiko darstellen. Daher zieht eine willkürliche Ausübung der Begnadigungsbefugnis Kritik auf sich. Dagegen können Begnadigungen anlässlich Feiern auf Staatsebene die nationale Eintracht fördern. Daher ist die Ausübung der Gnadenbefugnis nach strikten Prinzipien zu begrüßen.





In der Vergangenheit wurden häufig korrupten Politikern und Unternehmern Begnadigungen gewährt, was für großes Aufsehen sorgte. Dagegen haben Begnadigungen von Verurteilten, die wegen harter Lebensbedingungen ein Delikt wie die Verletzung des Straßenverkehrsgesetzes begingen, viele positive Aspekte. Diesmal wurden Politiker, Unternehmer, öffentlich Bedienstete und Schwerverbrecher nicht berücksichtigt. Zu den Nutznießern zählen unter anderem allgemeine Straftäter, Gefangene, für die besondere Rücksichtnahme gilt, und in Fälle gesellschaftlicher Konflikte Verwickelte. Das lässt die Bemühungen erkennen, dem eigentlichen Zweck und Geist einer Begnadigung entsprechen zu wollen.